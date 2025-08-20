Los premios LMGI honran a Kevin Costner y Pros de ubicación

Pocas personas fuera de la comunidad insular de producción de cine y televisión saben o se preocupan por lo que hacen los gerentes de ubicación, pero es mucho: desde los sitios de exploración, obtener permisos y negociar con los propietarios para enfrentar numerosos desafíos en un día de brote (estacionamiento, ruido) y asegurarse de que todo se restaura a su estado original cuando sale un espectáculo.

Es por eso que el gremio de gerentes de ubicación intl. (LMGI) celebrará la 12ª Gala Anual de Premios LMGI el 23 de agosto en el escenario Broad de Eli y Edythe en Santa Mónica.

«Si quieres reconocimiento, esperas mucho tiempo a que alguien más te lo dé, por lo que también podría tratar de darlo tú mismo», dice el presidente de LMGI, John Rakich, quien, al verdadero gerente de ubicación, habla por teléfono desde el lado de una carretera en la zona rural en un calor de 115 grados, en su camino hacia una mina de sal de sal y una hora y una mitad al sur de Marrakesh, donde está filmando una serie para Amazon.

Una de las formas en que el LMGI llama la atención sobre su oficio es honrar a las figuras de alto perfil que confían en sus talentos. Este año es Kevin Costnerquien recibirá su premio Eva Monley, previamente otorgado a Steven Spielberg, Martin Scorsese, Wes Anderson y Danny Boyle. Reconoce su dedicación a la narración de cuentos a través de la lente de ubicaciones, principalmente las del oeste americano, que ha explorado obsesivamente como actor («Wyatt Earp», «Yellowstone») y cineasta («Dances With Wolves», «Open Range» y su épico «Horizon: An American Saga»).

El homenajeado del premio LMGI Lifetime Achievement Award, Ilt JonesNo es un nombre familiar como Costner, pero tiene una reputación imponente en la industria. En el transcurso de su carrera de 30 años como gerente de ubicación, Jones, nacido en Gales, ha viajado por el mundo, desde Canadá hasta Camboya, trabajando en características de gran campanario, incluidos «The Dark Knight Rises», «Inception», «Kong: Island Skull», «Black Panther: Wakanda», «Capitán Marvel» y el «Transformers» «Transformers».

Jones encontró su camino hacia el negocio casi por accidente. Se había mudado a Los Ángeles para dirigir un servicio de mensajería, lo que le dio una buena comprensión de la geografía local. Cuando se vendió la compañía, decidió tomarse unos meses de descanso y descubrir su próximo movimiento. Fue entonces cuando recibió una fatídica llamada de un amigo que trabajaba para la televisión de Weekend de Londres.

«Ella dijo: ‘Estamos haciendo un espectáculo, ubicado en la mitad de Londres y la mitad en California … y algunas otras partes del mundo. Eres un fotógrafo aficionado decente. «Así que lo hice».

Su amigo mostró las fotos de Jones al director, Paul Greengrass («United 93», «The Bourne Supremacy»), que estaba haciendo su debut estadounidense con el proyecto, un episodio de 1993 de la serie NBC «Crime Story», y le dijo que quería que Jones fuera su gerente de ubicación.

«Dije: ‘Puede haber escapado de su atención, pero nunca lo he hecho antes'», se ríe Jones, quien se retiró en 2023. «Ella dice: ‘Oh, detalles, detalles’. Los primeros días fueron un poco caóticos porque no sabía lo que no sabía: pequeños detalles menores como mapas, estacionamiento, espacios de catering, estacionamiento de la tripulación, pero pronto lo recogí y la mayoría de lo que aprendí sobre la gestión de la ubicación, lo que me mantuvo en buen estado durante 30 años «.

Organizado por el actor y productor Rachael Harris («Goosebumps», «The Hangover»), la Gala de este año también incluirá honores para los logros en televisión y cine (tanto contemporáneo como de época), cine de televisión/película de televisión/series limitadas, comerciales y comisiones de cine, así como su premio humanitario, presentada a la base de la wish.

Hojas de punta

QUÉ Premios LMGI

CUANDO 23 de agosto

DÓNDE Eli y Edythe Broad Stage, Santa Mónica

WEB ubicaciónManagers.org