Concedió un objetivo estúpido, Persib Badik Descarga Inter Milán

Yakarta, Viva – Noticias sobre el entrenador Perseguidor Bandung Bojan Hodak, quien dijo que Maung Bandung concedió un objetivo estúpido al conocer a Persijap Jepara se convirtió en un lector cazado Viva Sport Durante todo el miércoles 20 de agosto de 2025.

Todavía relacionado con Persib, la liga 1 campeona dos temporadas senior de Wason Según los informes, se graduó Inter Milán, Reno Piscopo.

Estas son cinco de las noticias más populares en el canal Sport resumido por Viva Round Up:

5. Splashy, Persib Bandung Bidik Falls Inter Milan

Persib Bandung regresó al centro de atención después de ser apuntando Extremo Asal Australia, Reno Piscopo. El reproductor de 27 años más tarde se asoció ampliamente con Maung Bandung, según lo informado por la página TransferMarkt.

Piscopo está defendiendo actualmente el Melbourne Victory Club en la competencia A-League. Sin embargo, lo que entusiasmó a Bobotoh fue su historial de carrera en Europa. Se observó que fortalecía el equipo Primavera Inter Milán en el período 2011 a 2017, antes de continuar su carrera con varios otros clubes.

4. 7 Datos interesantes Real Madrid Bend Osasuna en el primer partido de Laliga 2025/26



Real Madrid Kylian Mbappe Player

El Real Madrid abrió un paso en Laliga 2025/26 con una victoria limitada por 1-0 sobre Osasuna, el miércoles WIB temprano, agosto de 2025. El partido que tuvo lugar en el Santiago Bernabéu fue en el centro de atención porque el único objetivo de la marítima del Kylian Mbappe a través de un penal y un drama de tarjeta roja al final del partido. Siguiente 7 Datos interesantes del partido:

3. ‘¡Objetivo estúpido!’ Bojan Hodak declaró después de que Persib fue humillado por Persijap



Persijap vs Persib Bandung

El entrenador de Persib Bandung, Bojan Hodak, no pudo resistir su decepción después Su equipo perdió dramático 1-2 Del Jepara Persijap en el partido de la Super League 2025/26 en el estadio Gelora Bumi Kartini, Jepara, el lunes 18 de agosto de 2025.

Hodak mencionó el objetivo decisivo de la victoria de Persijap anotado por Sudi Abdallah en los 90+4 minutos como un «objetivo estúpido» porque nació debido a un error fatal en la defensa de Persib.

2. El triste anuncio del mundo de Badminton World Viktor Axelsen



Singles masculinos daneses, Viktor Axelsen Foto : Bradley Collyer/PA a través de AP

El rey del mundo bádminton, Viktor Axelsen, es triste. El hogar con natalia debe terminar en divorcio. Esto fue anunciado directamente por el jugador de bádminton danés el martes por la noche Wib, 19 de agosto de 2025.

1. Más popular: Mees Hilgers sale del FC Twente, Tijjani Reijnders se convierte en entrenador del equipo nacional indonesio



Defensor del Equipo Nacional Indonesio, Mees Hilgers

Noticias sobre el defensor del equipo nacional indonesio, Mees Hilgers que dejó el FC Twente después de 14 años Conviértete en un lector cazado Viva Sport durante todo el martes 19 de agosto de 2025. Hilgers es ahora el objetivo del club de la Premier League, Crystal Palace.