Los fabricantes de pies de Jaipur rehabilitan 24 lakh de personas desde 1975







«El Bhagwan Mahaveer Viklang Sahayata Samiti (BMVSS), los fabricantes del pie de Jaipur, ha rehabilitado alrededor de 24 lakh 24 personas con discapacidad en India y en el extranjero desde su inicio en 1975 ”, dijo el fundador Dr. Mehta el sábado. De estos, 47,527 fueron ciudadanos extranjeros asistidos a través de 116 campamentos celebrados en 46 países.

Recientemente, la organización en asociación con el Ministerio de Asuntos Externos organizó campamentos en Kabul de Afganistán rehabilitando a 75 personas, mientras que en Maputo, Mozambique, 1.230 personas fueron rehabilitadas. «Solo en el último año, BMVSS ha rehabilitado 1.78 lakh de personas al proporcionar extremidades artificiales, pinzas, triciclos, sillas de ruedas, audífonos y otros SIDA», dijo Mehta.

El presidente Satish Mehta dijo que la organización pronto llevará a cabo campamentos extranjeros en Tanzania, Nicaragua, Trinidad y Tobago, GuatemalaSudán y Myanmar. La ONG, celebrando su jubileo dorado, también ha abierto nuevas ramas en Amritsar y Aiims Bhopal. También planea centros en Jagdalpur, Shillong y Jammu.

