El terremoto de magnitud 6.0 se sacude en el centro de Sulawesi, varios edificios dañados

Oficina de correosVIVA – Terremoto La tierra con una magnitud de 6.0 sacudió la región POSO, Central Sulawesi, el domingo 17 de agosto de 2025, a las 05.38 Wita.

La agencia de meteorología, climatología y geofísica (Bmkg) Informar el centro de terremotos basado en la profundidad del mar de 20 km, precisamente a 18 km al noroeste de POSO, con coordenadas de 1.30 latitudes sur y 120.62 longitud este.

Basado en el monitoreo de las réplicas BMKG 10 después del terremoto de magnitud 6.0 sacudió la regencia POSO. «Hasta 07.10 Wib 10 réplicas», dijo el director Terremoto y Tsunami BMKG Daryono a través de su declaración escrita

El terremoto de magnitud 6.0 se actualizó a una magnitud de 5.8 con un epicentro de terremotos ubicado en coordenadas de 1.27 ° de latitud sur 120.75 ° de longitud este, o ubicado con precisión en el mar a una distancia de 13 kilómetros al noroeste de la ciudad POSO a una profundidad de 10 kilómetros.

Con respecto a la fuerza de la réplica, según él, los resultados del monitoreo por BMKG, la magnitud más fuerte de 3.2 del resto de la magnitud promedio de 2.0. «Los resultados de modelado muestran que el terremoto no tiene potencial de tsunami», dijo.

Daryono dijo que el terremoto principal se sintió en la ciudad de POSO V-VI MMI, todos los residentes sintieron vibraciones, sobre todo se sorprendió y se agotó, las caídas de yeso de pared y las chimeneas en la fábrica dañada, el daño leve.

Las vibraciones de terremotos se sintieron en el este de Luwu Regency, South Sulawesi, Mamuju, Masamba, Majene, Palopo, Pasangkayu, Polman West Sulawesi III-IV MMI como durante el día que se sintió muchas personas en la casa, afuera por varias personas ,ware rotos, puertas de ventanas/compuertas y paredes sonadas.

Mientras que en Tana Toraja, Wajo se sintió III MMI o la vibración se sintió real en la casa, una vibración se sintió como si hubiera un camión que pasaba.

«Los tipos de terremotos son terremotos poco profundos, desencadenados por las actividades de la falla de Tokoraru. Los resultados del análisis muestran que el terremoto tiene un mecanismo de movimiento de aumento», dijo Daryono.

Le pidió a la comunidad que permaneciera tranquilo y no en pánico y que no se viera afectado por problemas que no se podían tener en cuenta, debe evitarse los edificios agrietados o dañados debido al impacto del terremoto.

«Instamos al público a asegurarse de que la información obtenida se obtenga de BMKG a través de servicios de información digital, así como en las redes sociales oficiales de BMKG», dijo.