Prabowo Perdana lideró la ceremonia del 17 de agosto en el Palacio de Merdeka

Yakarta, Viva- Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto se convirtió en inspector Ceremonia Segundos a Proclamación De Palacio Merdeka, Yakarta, el domingo 17 de agosto de 2025 hoy.

Prabowo se convirtió en el inspector de ceremonia por primera vez después de servir como presidente en conmemoración del 80 aniversario de la República de Indonesia.

La serie de actividades comenzó con la agenda de arte y el carnaval de la bandera roja y blanca desde 07.25 WIB. La bandera roja y blanca y el texto de la proclamación llegó traído por el grupo de Carnaval alrededor de las 08.35 Wib.

Prabowo llegó al Palacio Merdeka a las 09.50 Wib. La ceremonia comienza a las 10:00 WIB marcada por las primeras trompetas y 17 veces el golpe de sus respetos.

La elevación de la bandera roja y blanca fue llevada a cabo por 76 personas de Paskibraka que consta de 38 estudiantes representativos de la provincia. Se predice que la ceremonia se completará a las 11:20 WIB.

En la ceremonia habrá atracciones militares de los Tni-Polri que van desde helicópteros hasta 8 aviones de combate F-16 que llevan a cabo la acción de FlyPass en el palacio presidencial.

Algunos cantantes de la patria también aparecerán en la 80ª Ceremonia de Celebración del Día de la Independencia de Indonesia. A partir de Endah Laras, Gita Bahana Nusantara, Cakra Khan, Isyana Sarasvati y Rossa.

En la ceremonia inaugural esta vez, Prabowo instruyó que la comunidad en general participe. Hasta 16 mil residentes tuvieron la oportunidad de asistir a la ceremonia de conmemoración para la proclamación y las caídas de la bandera.