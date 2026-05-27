Elogios para Spielberg y Emily Blunt

“Disclosure Day” de Steven Spielberg ha sido presentado a miembros de la prensa cinematográfica antes de su fecha de estreno el 12 de junio, y las primeras reacciones son llamar a la película de ciencia ficción centrada en ovnis “la mejor película de Spielberg en 20 años”, con grandes elogios para la estrella Emily Blunt.

El reportero senior de entretenimiento de Gizmodo, Germain Lussier, recurrió a X para compartir su reacción y escribió: “Me encantó el ‘Día de la Divulgación’. Una densa montaña rusa que combina películas de persecución, historias de amor y misterio, todo envuelto en maravillas de ciencia ficción. Es la mejor película de Spielberg en 20 años, llena de toda la magia que hace que sus películas sean tan especiales, además de un personaje/actuación de todos los tiempos de Emily Blunt”.

El editor en jefe de Collider, Steven Weintraub, estuvo de acuerdo con los sentimientos de Lussier y dijo: “Sin sorprender a nadie, Steven Spielberg ha logrado otro jonrón imponente con ‘Disclosure Day’. Podría seguir y seguir sobre lo que amaba, pero tuve la suerte de ver la película sin saber casi nada, y te recomiendo encarecidamente que hagas lo mismo. Deja de ver los trailers. Lo único que diré: Emily Blunt es increíble. Sé que las grandes películas de verano no suelen ser el tipo de actuaciones que llaman la atención en la temporada de premios, pero una vez que la gente ve lo que ella hace en esto…”

El reportero de cine Bill Bria también destacó las «impresionantes composiciones» de la película, el guión de ‘Expediente X y La Biblia’ de David Koepp es un gran acto de cuerda floja, la interpretación más lograda de Emily Blunt y la mejor banda sonora de John Williams en años», calificando la película como «un material fascinante y conmovedor».

Tessa Smith, reportera de cine y televisión de Rotten Tomatoes, dice que «derramó una lágrima al final». «¡El ‘Día de la Divulgación’ es ABSOLUTAMENTE FENOMENAL! Realmente algo especial», escribió Smith. «Me aferraba a cada palabra, cautivado por la historia a medida que se desarrollaba. La partitura eleva perfectamente cada escena. En parte misterio, en parte La dimensión desconocida, algo completamente nuevo… ¡GUAU!».

El lema oficial de la película dice: «Si descubrieras que no estamos solos, si alguien te lo mostrara, te lo demostrara, ¿eso te asustaría? Este verano, la verdad pertenece a siete mil millones de personas. Nos acercamos al… ‘Día de la Divulgación'».

Blunt interpreta a un meteorólogo de Kansas City TV que de repente es superado por una misteriosa fuerza extraterrestre mientras graba un segmento meteorológico en vivo, y se le une Josh O’Connor, quien interpreta a un creyente en la vida extraterrestre, decidido a revelar la verdad sobre la vida fuera de la Tierra al resto del mundo. Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell y Henry Lloyd-Hughes completan el reparto.

Spielberg desarrolló la historia con el guionista David Koepp, con quien colaboró ​​anteriormente en las películas “Jurassic Park”, “Jurassic Park: The Lost World”, “La guerra de los mundos” e “Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal”.

“Disclosure Day” marca la película número 37 que dirige Spielberg. La filmografía del autor está repleta de títulos de ciencia ficción de alto perfil, incluidas las películas de “Jurassic Park” y “La guerra de los mundos”, además de “Encuentros cercanos del tercer tipo”, “ET, el extraterrestre”, “Minority Report”, “AI Artificial Intelligence” y “Ready Player One”.

Vea más reacciones a continuación.

DISCLOSURE DAY es Spielberg de primer nivel, tan estimulante como RAIDERS pero con la textura emocional y la mayor ambición de su trabajo posterior al 11 de septiembre. Desde el principio, Spielberg lanza el guante y te recuerda que hace estas cosas mejor que nadie en la historia del cine. https://t.co/Q8ZAWAZE0J – Jim Hemphill (@JimmyHemphill) 27 de mayo de 2026