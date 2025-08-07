Los aranceles de Trump 19 por ciento entran en vigor hoy, mira a 10 productos de exportación indonesios que están amenazados

Yakarta, Viva – La tensión comercial global se está calentando nuevamente. Esta vez, el presidente COMO Donald Trump nuevamente implementando la política arancel Recíproco de productos extranjeros que ingresan a su país.

Al 7 de agosto de 2025, las nuevas tasas de importación se aplicaron oficialmente a 67 países, incluida Indonesia. Este aumento de la tarifa varía, de 15 por ciento a 50 por ciento, dependiendo del país de origen del producto.

Indonesia se ha convertido en uno de los países acusados de una tarifa del 19 por ciento. Aunque no es final para todos los productos, el gobierno indonesio se esfuerza por que varios productos principales de exportación se liberen de estas tarifas.

Basado en datos del Ministerio de Comercio de la República de Indonesia (Ministerio de Comercio de la República de Indonesia) para el período de enero -marzo 2023, aquí también hay algunos productos de exportación de Indonesia a los Estados Unidos con el mayor valor.

Este producto también es el más vulnerable a esta nueva política arancelaria. Cualquier cosa

 

Viva militar: presidente de los Estados Unidos, Donald Trump

 

Lista de productos de exportación RI que corren el riesgo de ser afectados por los aranceles estadounidenses

1. Máquinas y equipos eléctricos

El valor de exportación llegó a US $ 1.00 mil millones o equivalente a RP16.29 billones. Este producto es el mayor contribuyente a las exportaciones de Indonesia a los Estados Unidos con una contribución del 17.21 por ciento. Productos como cables y componentes electrónicos dependen mucho de los precios competitivos, que ahora están amenazados por el 19 por ciento de aranceles.

2. La ropa no está tejida

Las exportaciones alcanzaron US $ 552.5 millones o equivalentes a Rp9.01 billones, representaron el 9.48 por ciento de las exportaciones totales a los EE. UU. La industria textil y la prenda indonesia pueden ser devastadas debido a un aumento en la tarifa de entrada de los bienes.

3. La ropa de punto

Con un valor de US $ 519 millones o alrededor de Rp8.45 billones, la contribución fue de 8.91 por ciento. Las tarifas adicionales pueden provocar compradores en los EE. UU. Cambiar a productos de países como Vietnam o Bangladesh.

4. Calzado

El valor de exportación alcanzó US $ 466.5 millones o equivalente a RP7.6 billones, representó un 8.01 por ciento. Productos como los zapatos y sandalias indonesias han enfrentado una competencia apretada, y las tarifas adicionales pueden ser un golpe importante.

5. Aceite vegetal y animal (incluido CPO)

Exportaciones de US $ 455.2 millones o equivalentes a Rp7.41 billones, con una contribución del 7.81 por ciento. Este producto se está negociando para ser liberado de los aranceles porque el mercado estadounidense lo necesita y es difícil de reemplazar.

6. Productos de caucho y caucho

El valor de exportación de US $ 428.9 millones o alrededor de Rp6.98 billones, contribuyó con 7.36 por ciento. Los productos como neumáticos, guantes y componentes automotrices son muy sensibles a los precios y tarifas.

7. Muebles y edificios prefabricados

Las exportaciones por valor de US $ 338.7 millones o alrededor de Rp5.51 billones, con una contribución del 5.81 por ciento. Los productos de muebles indonesios comenzaron a desarrollarse rápidamente en el mercado estadounidense, pero las políticas arancelas pueden limitar su expansión.

8. Pescado y crustáceos

El valor de exportación de US $ 284 millones o equivalente a Rp4.63 billones, contribuyó con 4.87 por ciento. Los principales productos pesqueros como los camarones y los peces marinos enfrentan el posible aumento en los precios de venta debido a los aranceles.

9. Carne procesada, pescado y crustáceos

Las exportaciones alcanzaron US $ 190.6 millones o alrededor de RP3.11 billones, con una contribución del 3.27 por ciento. Los productos alimenticios procesados, como las pepitas de pescado enlatado a mariscos, pueden perder la competitividad de los precios.

10. PRODUCTOS DE LA PIEL

El valor de exportación de US $ 181.3 millones o equivalente a Rp2.95 billones, contribuyó con 3.11 por ciento. Los productos como bolsas, billeteras y artículos de moda de cuero se arriesgan por el mercado debido a su naturaleza consultiva y premium.

El gobierno continúa negociando

El Secretario del Ministerio de Asuntos Económicos de Coordinación, Susiwijono Moegiarso, dijo que el gobierno estaba proponiendo negociaciones intensivas para que algunos de los principales productos de Indonesia se liberaron de un arancel del 19 por ciento y se les cobrara 0 por ciento.

Los productos como CPO, café, cacao, caucho y níquel son una prioridad porque se considera importante y no producido por los Estados Unidos.

Se espera que este paso diplomático reduzca la presión sobre los exportadores indonesios y mantenga la estabilidad comercial bilateral.