El ejército indio intensifica las operaciones de HADR en Cloudburst-Hit Uttarakhand







Para que la situación muy intensa en la región de Uttarakhand sea normal, el ejército ha estado poniendo los patios duros para rescatar a las personas varadas en las partes de Uttarakhand. Según se informa a través de un comunicado, el ejército indio continúa intensificando las operaciones de asistencia humanitaria y ayuda de desastres (HADR) en el área afectada por la nube de Dharali, cerca de Harsil en Uttarakhandsegún una declaración oficial.

Hablando sobre la situación actual en la región inundada de Uttarakhand, la región permanece cortada debido a múltiples deslizamientos de tierra y violaciones de la carretera. Teniendo en cuenta la intensa situación, los equipos civiles y militares han estado trabajando las 24 horas para rescatar a las personas varadas, proporcionar alivio y restaurar la conectividad. Sin embargo, la región permanece cortada debido a múltiples deslizamientos de tierra y violaciones en la carretera en la carretera.

Según la declaración emitida por el Ministerio de Defensa, Las carreteras se interrumpen severamente en múltiples ubicaciones, incluidos Bartwari, Linchigad, cerca de Harsil, Gannrani y Dharali. Teniendo en cuenta que la región ha sido golpeada por deslizamientos de tierra muy mal, los trabajos de reparación están en marcha para abrir las carreteras lo antes posible.

Además, para contrarrestar la situación sin problemas, el helipuerto militar en Harsil se ha vuelto operativo, y el helipuerto civil en Nelong ahora también está operativo y ha estado conectado por Road to Gangotri, lo que permite un movimiento conveniente de turistas. Por otro lado, el helipuerto civil en Dharali sigue siendo no funcional debido a un deslizamiento de tierra.

La declaración, mientras informaba sobre el despliegue del personal de la fuerza, dijo que, «con más de 225 tropas actualmente en el terreno, incluidos los ingenieros, los equipos médicos y los especialistas en rescate, las fuerzas apuntan a tomar la situación bajo el control lo antes posible. Además, un equipo de REECO Radar en TEKLA, y otro reeco radar, está siendo inducida a los que se desploman más a los que se despliegan a las personas que se encuentran en la búsqueda y los perros de la búsqueda y el rescate a los que los perros se encuentran a los que se recopilan a las personas.

Además, el ejército en su declaración agregó que los helicópteros Chinook y Mi-17 se organizan en el aeropuerto de Jollygrant y se espera que comiencen a transportar personal y evacuando a civiles, lo que el clima lo permite. Además, cinco helicópteros civiles de Sahastradhara han estado volando activamente entre Matli, Bhatwari y Harsil para ayudar con los esfuerzos de rescate, en coordinación con el Fuerza estatal de respuesta a desastres (SDRF). También se está estableciendo una base de aviación ad hoc en el helipuerto ITBP en Matli para racionalizar la logística basada en helicópteros.

Se han recuperado dos cuerpos, y tres civiles han sido confirmados fallecidos. La administración civil ha informado que faltan más de 50 personas. Además, se informan que ocho jawans y un JCO desaparecen.

El lanzamiento del Ministerio de Defensa sobre el escenario actual en Uttarakhand informó que 70 civiles han sido rescatados hasta ahora. El helicóptero se utilizó para evacuar a nueve personal del ejército y tres civiles para Dehradun. Tres civiles que resultaron gravemente heridos fueron transportados a Aiims Rishikesh a través de la ambulancia militar. Por el contrario, hay un total de 8 personas que han sido ingresadas en el Hospital del Distrito en Uttarkashi.

En vista de la situación, Pushkar Singh Dhami, El primer ministro de Uttarakhand, también visitó Dharali para tomar nota del área de Uttarkashi. El Jefe de Gabinete, Comando Central, está en estrecha coordinación con el Comando Aéreo Central de HQ para garantizar la operación eficiente de los helicópteros, mientras que el comandante del ejército del Comando Central y el Oficial General del Comando (GOC) del área de UB están en el sitio. El ejército indio y el ITBP han estado desempeñando su papel para mejorar la situación. Trabajan constantemente para proporcionar alimentos, refugio y asistencia médica a aproximadamente 180 a 200 turistas que actualmente están varados en Gangotri.

El comunicado también mencionó que los paracaidistas y los equipos médicos serán transportados a Harsil a través de Chinooks durante las próximas 24-48 horas, mientras que el personal de NDRF y los médicos serán inducidos a Nelong por helicópteros MI-17. En las excursiones de regreso, los turistas deben ser evacuados del helipuerto Nelong.





Fuente