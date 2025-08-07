Man United Target Carlos Baleba mostró colores reales con respuesta al interés de transferencia

Según los informes, el Manchester United está buscando el ex transferencia de Liverpool -carget White Carlos Baleba, quien dejó su actitud muy claro cuando se le preguntó sobre la creciente especulación sobre su futuro

Brighton -Midfielder Carlos Baleba está vinculado a una transferencia al Manchester United (Imagen: Mike Hewitt/Getty Images)

Manchester United Target Carlos Baleba ha mostrado toda su mentalidad y actitud de clase mundial en el pasado.

United gastó más de £ 100 millones en nuevas sesiones de firma este verano y cierra a otro atacante, Benjamin Sesko, para un reembolso de más de £ 70 millones. Pero todavía tienen que firmar un centrocampista central, que es quizás una de las posiciones que más necesitan para mejorar.

Sin embargo, eso podría cambiar rápidamente con informes que aparecen el miércoles por la noche que United Intermediari había puesto en contacto con Brighton & Hove Albion en un intento por explorar un acuerdo para el Camerúniano Baleba de 21 años.

Los Red Devils parecían haber recibido un impulso cuando el periodista Fabrizio Romano informó que acordar las condiciones personales probablemente no sea un problema con el jugador, que queda durante tres años en su acuerdo actual en el estadio AMEX.

Sin embargo, el jefe de Brighton, Paul Barber, ha negado las afirmaciones de United de que ha hecho un enfoque para el jugador, afirmando que los enlaces de transferencia son solo «especulaciones».

El atletismo también informó que Brighton no tiene la intención de castigar una venta este verano y quiere mantener a Baleba por otro año. Eso podría ser un gran golpe para la esperanza de Ruben Amorim para firmarlo, dada la reputación de Brighton como duros negociadores.

En esta etapa, también parece poco probable que United pueda recaudar los fondos necesarios para seducir a Brighton para vender a su hombre estrella.

Baleba se ajusta al perfil de un mediocampista que se busca en los United, dada su edad, habilidades y experiencia en la Premier League, lo que ha llevado a muchos admiradores en toda Europa.

El jugador también ha mostrado otras cualidades, como una voluntad de trabajar duro y humildad. Mostró su clase el año pasado cuando se le pidió que estuviera conectado a una transferencia en medio del interés reportado de Liverpool.

Cuando se le preguntó acerca de hablar sobre un posible movimiento a otras fiestas de la Premier League, un Baleba de 20 años enfatizó que no estaba dirigido a otros clubes, en lugar de donde se paró que quería continuar progresando e incluso a través de eso podría no estar listo para ser un jugador estrella en un club superior.

Baleba estaría abierto a una antigua reubicación de tráfico (Imagen: Getty Images)

«Realmente no lo creo: dos o tres años de jugar y luego irme. Solo trabajo. En mi cabeza se trata de trabajar y ayudar a mi club», dijo Baleba a Sky Sports.

«Si puedo ayudar a un compañero de equipo, lo haré. Si pueden ayudarme, acepto esa ayuda para continuar y desarrollar. Así que solo trabajo para ayudar a mi equipo y para mí para el futuro.

«A cambio, todos los que me ayudan quieren que vaya al más alto nivel. Y si hay grandes clubes que me quieren, no es algo que me preocupe o se emocione. Solo tengo que trabajar duro y mantener una cabeza fresca.

«No sé si seré la estrella o la próxima gran cosa. Para mí, la estrella es bastante. Todos los que hablan de ti, cantan tu nombre? Eso no funciona para mí.

«No es algo que me lleva a correr. Solo prefiero mi cabeza hacia abajo y trabajar en el campo».

El internacional de Camerún firmó para Brighton en 2023 después de que Alexis Mac Allister y Moises Caicedo abandonaron el club. Desde entonces, ha sido uno de los sorprendentes centrocampistas centrales en la Premier League y es 77 actuaciones para De Meeuwen en todas las competiciones.