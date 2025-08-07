Lok Sabha se aplazó dos veces en medio de la oposición al alboroto sobre la revisión de Bihar Voter Roll







Lok Sabha Los procedimientos se aplazaron por segunda vez el jueves hasta las 2 de la tarde a medida que los partidos de oposición continuaron planteando consignas que exigieron una discusión sobre la revisión de la lista de votantes en Bihar y otros asuntos clave, informó PTI.

Como la casa se volvió a encontrar al mediodía, Oposición Los miembros tropezaron con el pozo y exigieron la reversión del ejercicio de revisión intensiva especial (SIR) en Bihar.

Sandhya Ray, quien estaba presidiendo los procedimientos de Lok Sabha, procedió con la colocación programada de documentos de varios ministros y miembros del Parlamento a pesar del alboroto en el fondo.

En medio de las fuertes protestas, la ministra de finanzas, Nirmala Sitharaman, presentó un proyecto de ley para enmendar el Manipur La Ley GST, 2017, como se incluye en la agenda del día, informó PTI.

Mientras las interrupciones persistieron, Ray instó a los miembros de la oposición a permitir que la Cámara de Representantes realice su negocio, señalando que los jóvenes parlamentarios admiran a los líderes principales como modelos a seguir.

Sin embargo, incapaz de restaurar el orden, anunció el aplazamiento de la sesión hasta las 2 de la tarde después de la continua conmoción de los bancos de oposición.

Más temprano en el día, a las 11 a.m., cuando la casa se reunió por primera vez, los parlamentarios de la oposición, incluidos los miembros del Congreso Partido, comenzó a criar consignas y sostuvo pancartas pidiendo un debate sobre el ejercicio SIR.

En un intento por llevar los procedimientos, el orador Om Birla comenzó la hora de preguntas, permitiendo preguntas sobre temas relacionados con el programa de misión de la ciudad inteligente del gobierno.

«Has estado interrumpiendo sistemáticamente los procedimientos de la Cámara al burlar todas las reglas y regulaciones democráticas. La gente del país, que te ha elegido, te están observando», dijo, según PTI.

Birla agregó que estaba abierto a considerar las solicitudes de discusiones si se presentaron de acuerdo con las reglas y procedimientos de la Cámara.

«Este no es el camino. Simplemente no quieres que funcione la casa», dijo y aplazó los procedimientos hasta el mediodía.

La oposición continuó presionando para un debate sobre la revisión intensiva especial (SIR) realizada por la Comisión Electoral en Bihar antes de las encuestas de la Asamblea en el estado, informó PTI.

Además de las discusiones limitadas sobre la Operación Sindoor en ambas cámaras del Parlamento, la Sesión del Monsoon 2025 ha visto una actividad legislativa mínima debido a las aplazamientos frecuentes desde que comenzó el 21 de julio.

(Entradas de PTI)





