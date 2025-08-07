ICDX Exchange abre el Certificado de Secreto de Energía

Yakarta, Viva – Certificado de energía renovable (Recreación) o se considera que los certificados de energía renovable proporcionan beneficios a tres partes, a saber, la nueva generación de energía renovable (pl-EBT), Compradores de red y gobierno.

Esto fue transmitido por el Director del Intercambio de productos y derivados de Indonesia (ICDX) o Intercambio de productos y derivados indonesios (BKDI), Fajar Wibhiyadi.

Mencionó que para las nuevas centrales eléctricas de energía renovable, REC puede aumentar el valor para los inversores, así como proporcionar incentivos para desarrollar más proyectos EBT.

Para los compradores, REC puede ayudarlos a alcanzar objetivos de sostenibilidad, aumentar la reputación y cumplir con los estándares ambientales.

«En cuanto al gobierno, REC puede ser un estímulo o un tipo de acelerador para lograr el objetivo nacional de mezcla EBT», dijo, según lo citado por el sitio web de ICDX, jueves 7 de agosto de 2025.

Esto se debe a que las centrales eléctricas con energía renovable obtendrán un valor agregado, además de vender electricidad, también puede convertir cada 1 megavatio hora (MWH) de electricidad producida en 1 Rec.

Se espera que con este REC haya muchos actores comerciales que invertirán en el desarrollo de centrales eléctricas EBT, lo que tendrá un impacto en la adición de la capacidad de electricidad de EBT.

Con respecto a la combinación de energía nacional, el gobierno en el Plan General de Energía Nacional (RUEN) se dirige a la combinación Nacional EBT del 23 por ciento en 2025.

Este es también un instrumento que tiene el potencial de ser utilizado para tratar con el mecanismo de ajuste del borde de carbono (CBAM).

En el Plan General para la Provisión de Electricidad (RUPTL) 2025-2034, el gobierno indonesio se dirige al 61 por ciento de la combinación de energía nacional para provenir de fuentes renovables.

Mientras tanto, en el plan general de la electricidad nacional (RUKN) 2024 declaró, se estima que la capacidad total de la planta de energía alcanza 443 GW en 2060, con energía solar (109.4 GW), hidroeléctrica (70.5 GW), viento (73.2 GW) y geotérmico (22.7 GW) como los principales distritos de crecimiento.

REC es un certificado de producción de electricidad producido por plantas de energía de energía nueva y renovable (EBT) de acuerdo con los estándares nacionales y/o internacionales reconocidos.

En el cálculo, 1 REC será equivalente a 1 MWh. REC juega un papel importante en el cálculo, el seguimiento y la determinación de la propiedad del REC recibido por el Protocolo de gases de efecto invernadero (GHGP), SBTI, RE100, CDP y otros como mecanismo contable para la divulgación de la compañía del consumo de atributos renovables (alcance 2).

Con respecto al comercio Rec, ICDX como un mercado ejecutivo comercial designado por el gobierno ha preparado tecnología e infraestructura comercial que puede ser utilizada por las partes interesadas.

«La infraestructura ICDX también se ha conectado al sistema de registro de evidentes I-REC y APX Tigrs de acuerdo con los estándares internacionales», explicó Fajar.