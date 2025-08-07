Horario completo para el equipo nacional U-17 indonesio en la Copa de Independencia, el torneo de la Copa Mundial 2025

VIVA – Torneo internacional de fútbol titulado Copa de independencia U-17 2025 está listo para animarse a agosto. Este evento está programado para el 12 al 18 de agosto de 2025 y se llevará a cabo en su totalidad en el estadio principal de Sumatra North, Deli Serdang.

Seguro que cuatro equipos nacionales de grupos de edad participarán en esta competencia. Además de la anfitriona de Indonesia, los tres países invitados que participaron fueron Tayikistán, Malí y Uzbekistán. Los cuatro competirán entre sí en el sistema Round Robin durante una semana completa.

Este evento no es solo una conmemoración del Día de la Independencia de la República de Indonesia, sino que también se usa como un evento de calentamiento antes de la Copa Mundial Sub-17 2025 que se llevará a cabo en Qatar del 3 al 27 de noviembre. Los cuatro participantes de la Copa de Independencia de 2025 son países que han confirmado boletos para el prestigioso evento.

El Equipo Nacional Indonesio U-17 se encuentra actualmente en campos de entrenamiento intensivos en Bali en preparación para los fuertes oponentes del continente asiático y africano. Entrenador principal y personal equipo nacional Se dice que utiliza este torneo como un punto de referencia para que la preparación del equipo enfrente el nivel de competencia mundial.

De la lista de participantes, Uzbekistán vino con un estatus elegante. Fueron el campeón de la Copa Asiática Sub-17 2025, que funcionó dominante durante todo el torneo. Mientras que Malí es el finalista de la Copa Africana Sub-17 este año, que se sabe que tiene jugadores jóvenes excelentes y físicos de alto talento y físico.

Tayikistán, a pesar de venir sin un título, no es un oponente que se pueda tomar a la ligera. Se las arreglaron para penetrar en los últimos ocho en la Copa Asiática Sub-17 2025 y se sabe que tiene un estilo de juego disciplinado y efectivo. Con la composición de participantes como este, el público del país ciertamente será tratado con partidos de alta calidad.

El partido de apertura se llevará a cabo el lunes 12 de agosto de 2025. El duelo de Mali contra Uzbekistán tiene lugar a las 16.00 WIB. El partido continuó con el partido indonesio contra Tayikistán con 20.30 WIB en el mismo estadio.

Tres días después, el jueves 15 de agosto, Tayikistán desafiará a Malí en el partido de la tarde. Mientras que el duelo caliente entre Uzbekistán e Indonesia tendrá lugar por la noche. Se predice que este partido será uno de los públicos más esperados porque reúne al anfitrión con un equipo líder de Asia Central.

La serie del torneo cerró el domingo 18 de agosto. Uzbekistán se enfrentará a Tayikistán en el partido de la tarde, antes de que Indonesia regresara a Malí en el partido final a las 20.30 WIB. Se planea que todos los partidos se transmitan en vivo en estaciones de televisión nacionales y plataformas digitales.

La Copa de Independencia de 2025 es un impulso importante para Garuda Muda. Además de ser un prestigioso evento de prueba, también se espera que la presencia de equipos fuertes en el mundo en Indonesia pueda despertar el espíritu del fútbol joven y ser una inspiración para la próxima generación.

Horario de la Copa de Independencia U-17 2025

Estadio principal de Sumatra North, deli serdang

Tiempo: Wib (Tiempo del oeste de Indonesia)

Lunes 12 de agosto de 2025

16.00 Wib – Mali vs Uzbekistán

20.30 WIB – Indonesia vs Tayikistán

Jueves 15 de agosto de 2025

16.00 WIB – Tayikistán vs Mali

20.30 WIB – Uzbekistán vs Indonesia

Domingo 18 de agosto de 2025

16.00 WIB – Uzbekistán vs Tayikistán

20.30 WIB – Indonesia vs Mali