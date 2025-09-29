VIVA – número Sarwendah Tan nuevamente atrajo la atención pública a través de su última carga en Instagram. En el video que compartió, Sarwendah compartió contenido que era bastante sensible porque se planteó sobre el matrimonio de lavanda.

Sarwendah luego explicó qué matrimonio de lavanda está en detalle, comenzando por la razón por la cual las personas todavía lo hacen hasta su peligroso impacto. De repente, el video inmediatamente atrajo la atención de los ciudadanos que sospechaban que Sarwendah parecía insinuar a alguien. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

«Entonces el matrimonio lavanda es un matrimonio de hombres y mujeres, donde uno o ambos tienen orientación sexual no heterosexual», dijo Sarwendah en su video citado en Instagram @Sarwendah29 el lunes 29 de septiembre de 2025.

Explicó además que este tipo de práctica de boda generalmente se realiza como una forma de encubrir la orientación sexual de la pareja de la atención de la comunidad. Al no detenerse allí, Sarwendah también aludió al potencial de impactos psicológicos y emocionales que las personas podrían experimentar en estas condiciones.

Sin embargo, no solo el contenido del video que atrae la atención, el subtítulo escrito por Sarwendah es también el centro de atención de los ciudadanos y seguidores en Instagram.

«Es una pena que lo haya experimentado, seguramente sabes qué es el matrimonio de lavanda», escribió.

La oración inmediatamente desencadenó varias especulaciones de los ciudadanos en la columna de comentarios de carga. Algunos lo asocian con su vida personal, especialmente después de su divorcio con Ruben Onsu.

«Bun, ya no se bromeó, ¿verdad?»

«Pensé que había sido desde el principio».

«Eso significa que eso es lo que has experimentado, Bun.

«Es una pena para BGT Bunsar, atrapado en el matrimonio de lavanda».