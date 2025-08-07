Las ventas de anuncios de Nexstar disminuyen un 9%, el propietario de CW supera las ganancias del segundo trimestre

Nexstar informó que sus ganancias del segundo trimestre de 2025 el jueves, revelando que las ventas publicitarias cayeron un 9% año tras año para el período del 1 de abril al 30 de junio sin una elección presidencial para impulsar el gasto político.

Para el segundo trimestre, Nexstar reportó $ 475 millones en ingresos publicitarios, un 9% menos que los $ 522 millones publicados en el trimestre de 2024 comparable. Los ingresos por distribución se situaron en $ 733 millones, una pequeña caída del 0.1% de $ 734 millones en el año anterior.

Wall Street pronosticó ganancias por acción (EPS) de $ 2.67 en $ 1.21 mil millones en ingresos, según los datos de consenso de analistas proporcionados por LSEG. Nexstar informó EPS diluido de $ 3.06 en $ 1.23 mil millones en ingresos.

«El segundo trimestre 2025 marcó otro trimestre sólido de resultados financieros para Nexstar», dijo el presidente de Nexstar, Perry Sooke, en una carta a los accionistas. «Como se esperaba, nuestros resultados año tras año se vieron afectados principalmente por los ingresos de publicidad política no más baja del año político, compensados, en parte, por una fuerte gestión de gastos. Nuestros hitos operativos durante el trimestre destacan el éxito de nuestras estrategias de crecimiento de la red tanto en la CW como en la Noticidad. Según Nielsen, en el crecimiento de los primeros medios de cultivo y el CW de los primeros. Nuestro pivote estratégico para la programación deportiva que ahora representa más del 40% de las horas de programación de CW. oportunidad.»

Más por venir …