3 artistas de esperanza con el potencial de la generación más joven

Yakarta, Viva – Marcando una década del viaje de la campaña #Oneindonesia, tres artista La patria se coopera en la colaboración del arte que eleva el espíritu de la unidad y la esperanza.

A través de la iniciativa titulada #OneIndonesia: Abrace the Possibillities, los tres artistas incluyen, Mohammad Taufiq (EMTE), Erin Dwi y Evieliel, tres nombres conocidos en el ámbito de arte visual indonesio. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

Esta colaboración es parte de los esfuerzos de Giordano para fortalecer su apoyo a la industria creativa y alentar el orgullo de la cultura local.

Los tres transmitieron mensajes a través de trabajos visuales que ahora decoran una serie de puntos de venta de Giordano, mostrando narraciones sobre resiliencia, creatividad y cooperación mutua que se convierte en la identidad de la nación.

«Desde el principio, nuestra visión era crear un foro para que los talentos locales brillen, no solo a través de productos sino también a través de expresiones artísticas de artistas», dijo Djulia, gerente de desarrollo comercial de PT Giordano Indonesia, en su declaración, citado el jueves 7 de agosto de 2025.

«La colaboración con EMTE, Erin y Evieliel a través de Artloka es nuestra manera de continuar encendiendo el optimismo y mostrar que el futuro de Indonesia está lleno de posibilidades ilimitadas», continuó.

A través de su trabajo, los tres artistas intentan tejer esperanza y transmitir un mensaje fuerte sobre su potencial generación joven Indonesia. Esta visualización artística no es solo una decoración del espacio, sino también un recordatorio de la importancia de explorar el potencial personal y adoptar diversas posibilidades que existen en el futuro.

Morine Rociana, fundadora de Artloka, afirmó creer en el poder del arte para inspirar un cambio positivo.

«De vuelta en colaboración con Giordano, no solo conecta a los artistas con una audiencia amplia, sino que también asegura que el mensaje #Oneindonesia: abrazar las posibilidades pueda hacer eco de más», dijo.

Además de las obras de arte colaborativas, esta campaña también está presente en forma de colecciones de mercancías que tienen actualizaciones en términos de técnicas de material y producción.

Algunos productos superiores como el polo y la chaqueta ahora utilizan materiales táctil líquido suave y premium, mientras que los detalles del bordado mejoran la técnica de puntada de tatami, creando una textura densa y que surge. Se espera que esta colección sea más que solo productos de moda, pero también un símbolo de orgullo en la creatividad de los hijos de la nación.