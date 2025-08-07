Filas de automóviles híbridos usados baratos para RP. 100 millones, hay características avanzadas y combustible eficiente

VIVA – Híbrido móvil El uso ahora es cada vez más demandado por la gente indonesia porque ofrece un equilibrio entre la tecnología moderna, la eficiencia del combustible y los precios cada vez más asequibles. En comparación con los automóviles convencionales o los automóviles ordinarios, los autos híbridos no solo ayudan a ahorrar combustible, sino que también pueden reducir las emisiones de escape, por lo que es más amigable con el medio ambiente.

Si tiene un presupuesto en el rango de RP. ¡100 millones, aquí hay una lista de los autos híbridos mejor usados que mereces considerar!

Suzuki All New Ertiga Hybrid Cruise

Toyota Camry Hybrid ofrece comodidad de clase alta con un motor de 2.5L y un motor eléctrico que produce una potencia combinada de alrededor de 205 hp. El consumo de combustible puede alcanzar 20 km/litro, adecuado para usted que a menudo viajan lejos pero quiere mantenerse eficiente.

Fortalezas: una cabina de relieve, características premium, rendimiento fino.

La función de Mainstay: entrada inteligente, botón Push Start, CA de doble zona y pantalla híbrida media.

Precio coche usado Toyota Camry 2.5 Hybrid en 2012 en Indonesia varía de RP. 188 millones a RP. 242 millones.

2. Suzuki Ertiga Diesel Hybrid SHVS (2017)

Este Suzuki Ertiga lleva un motor diesel de 1.3L combinado con el vehículo híbrido inteligente por el sistema Suzuki (SHVS). Este automóvil tiene un par fuerte y es muy económico, adecuado para las necesidades de las familias numerosas.

Fortalezas: Carga de 7 pasajeros, solares económicos, características inactivas de inicio inactivo.

Consumo de combustible: hasta 22 km/litro.

El precio de un híbrido diesel Suzuki Ertiga usado en 2017 varía de Rp130 millones a Rp160 millones.

3. Toyota Prius Gen 3 (2010)

La tercera generación Prius lleva un motor de 1.8L y un motor eléctrico que es muy eficiente. El diseño aerodinámico y el interior futurista lo convierten en una opción atractiva para los usuarios de automóviles híbridos novatos.

Fortalezas: combustible muy económico, manejo de luz, ecológico.

Características típicas: pantalla de cabeza, botón EV/ECO/Power Driving, pantalla digital media.

Consumo de combustible: más de 23 km/litro.

El precio del Toyota Prius 2010 usado en Indonesia varía, pero generalmente está en el rango de Rp198 millones a Rp280 millones.

4. Suzuki XL7 híbrido

Suzuki XL7 Hybrid es un SUV moderno con un sistema SHVS híbrido suave que perfecciona la eficiencia de combustible. El motor K15B se combina con un generador de arranque integrado (ISG), lo que hace que el consumo de combustible sea más eficiente y más bajos emisiones.

Fortalezas: diseño apuesto, alta distancia al suelo, 7 plazas.

Fitur Unggulan: control de Hill Hold, Control de crucero, Smart E-Mirror, Auto Start-Stop Motor.

Consumo de combustible: aproximadamente 20 km/litro.

Precios usados (estimado): Suzuki XL7 híbrido varía de RP195 millones a RP279 millones.



Suzuki New XL7 Hybrid Foto : Doc. Ventas de Suzuki Indomobil

Todavía duda en comprar un automóvil híbrido usado en el rango de RP. 100 millones? Las tres opciones anteriores muestran que la eficiencia, la comodidad y la tecnología de hoy se pueden disfrutar sin costos fantásticos. Desde la conveniencia del Toyota Camry Hybrid que es lujoso, Tangguh Ertiga Diesel Hybrid MPV, hasta que el icónico Prius tiene sus propias ventajas.