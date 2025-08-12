Las pestañas de lluvia pesadas en partes de Delhi, lo que resulta en anegamiento







Se informó el registro de agua en Rao Tularam Marg, donde se capturaron las imágenes vehículos abriéndose camino a través de un tramo muy inundado, informó ANI.

Varias partes de Delhi experimentadas lluvia fuerte el martes. Localidades como Minto Bridge, Vijay Chowk, Moti Bagh Flyover, Rafi Marg y Nizamuddin de paso elevado presenciaron intensos aguaceros.

Según el Departamento de Meteorología de la India (IMD), el pronóstico del tiempo para el martes predice «tormentas eléctricas con lluvia». Se espera que la temperatura máxima sea 34 grados centígrados, mientras que es probable que el mínimo sea de 25 grados centígrados.

Mientras tanto, el temporada de monzón ha causado daños graves en Himachal Pradesh, lo que resulta en la muerte de 229 personas. Esta cifra incluye 119 muertes en incidentes relacionados con la lluvia y 110 en accidentes de tráfico, según la Autoridad de Gestión de Desastres del Estado (SDMA).

Según lo informado por ANI, entre el 20 de junio y el 11 de agosto, el estado informó pérdidas acumulativas por valor de Rs 2.00,741.57 lakh (más de 2.007 millones de rupias) en la vida humana, la propiedad pública y privada, la agricultura, la horticultura, la ganadería e infraestructura. Las pérdidas de animales durante este período incluyeron 1,611 muertes de ganado y la muerte de 25,755 aves de aves de corral.

El SDMA declaró que el monzón ha causado daños extensos a la infraestructura esencial en todos los distritos. Las carreteras PWD sufrieron daños por valor de Rs 1,07,181.80 lakh. Los esquemas de agua del Departamento de Jal Shakti enfrentaron pérdidas que ascendieron a Rs 68,299.78 lakh, y la infraestructura de suministro de energía por valor de Rs 13,946.69 lakh se vio afectada.

Se registraron más pérdidas en la salud, la educación, el desarrollo rural y urbano, y los departamentos de cría de animales, por un total de varios miles de lakhs. El daño de la vivienda también ha sido significativo, con 916 casas completamente destruidas, 27,366 parcialmente dañados y 627 cobertizos de vacas junto con 951 cobertizos de parto o cabañas demolidos.

Kangra registró el mayor número de lluvia relacionado con la lluvia fallecidos a los 26 años, seguido de Mandi con 23, Chamba con 9, Kullu con 10, Kinnaur con 8, Lahaul & Spiti con 5, Shimla con 6, Bilaspur con 7, UNA con 7, Hamirpur con 13, Sirmaur con 2 y Solan con 3. En la categoría de fateralidades de accidentes de carretera, Mandi superpuesto con 21 muertes, seguido por Chamba (17), Shiml. (9), Kinnaur (8), Kullu (8), Solan (12), Hamirpur (3), Bilaspur (3), Sirmaur (7), Una (6) y Lahaul & Spiti (1), informó Ani.

Las autoridades dijeron que los esfuerzos de restauración están en progreso; Sin embargo, los deslizamientos de tierra frecuentes, los bloqueos de la carretera y las fuertes lluvias persistentes están ralentizando el trabajo de recuperación. La SDMA ha advertido que los riesgos siguen siendo altos en áreas vulnerables y ha aconsejado al público que siga las pautas de seguridad.

