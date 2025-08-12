El gran proyecto de Amorim, 2 nombres principales se unirán a Manchester United

VIVA – A pesar de no aparecer en la competencia europea esta temporada, Manchester United Todavía muestra un atractivo extraordinario en el mercado de transferencias.

Después de ver fondos de alrededor de £ 215 millones para traer a Matheus Cunha, Diego Leon, Bryan Mbeumo y Benjamin SeskoAhora los Red Devils están comenzando a apuntar a otros dos grandes nombres: Carlos Baleba de Brighton y Gianluigi Donnarumma Del Paris Saint-Germain.

Según los informes de periodistas senior The Independent, Miguel Delaney, gerencia Mu Cuanto más optimista puede aterrizar tanto en el futuro cercano.

Dos nuevos reclutas, Mbeumo y Sesko, incluso rechazaron las ofertas de clubes que se desempeñaron en la Liga de Campeones, incluido Newcastle United, para unirse al ambicioso proyecto Mi Ruben Amor en Old Trafford.

Aunque el camino para competir nuevamente en la cima de la Premier League y la Liga de Campeones aún es largo, MU se mueve rápidamente para compilar el mejor equipo para la temporada 2025/26.

Después de asegurar el delantero de la marca a través de Sesko, el enfoque ahora está en el mediocampo y la posición de portero.

Su mediocampo necesita refrescos. Christian Eriksen ha sido lanzado de forma gratuita, mientras que Casemiro, que ahora tiene 33 años, ha comenzado a disminuir en el rendimiento.

Según la regla, Andre Onana fue realmente querido por Amorim debido a su capacidad para jugar desde atrás. Sin embargo, una serie de errores porque carecen de enfoque te hacen comenzar a buscar nuevas opciones.

La elección cayó sobre Carlos Baleba, un joven centrocampista de Camerún, y Donnarumma, el portero del equipo nacional italiano. Ambos se consideran de calidad adicional que puede aumentar significativamente el rendimiento del equipo.

Mu tiene que gastar adentro. Brighton presentó una etiqueta de £ 100 millones para Baleba, incluso más alto que el precio del Caicedo Moises que vendieron al Chelsea en 2023.

Si bien Donnarumma está disponible en un precio relativamente inclinado, que es de £ 26 millones, porque el contrato en PSG se agotará en junio de 2026 y negociaciones de extensión de experiencia en un punto muerto. Se estima que ambas transferencias se tragarán un total de £ 126 millones.

MU tiene programado celebrar una nueva reunión en los próximos días. Según los informes, el director deportivo de MU, Jason Wilcox, se reunirá con el agente de Donnarumma, Enzo Raiola, esta semana.

Mientras tanto, Fabrizio Romano confirmó que United también estaba preparando una oferta de seguimiento para Baleba.

Según el informe de TeamTalk, MU confiaba en que Baleba quería unirse después de establecer el contacto inicial.

Sin embargo, tuvieron que moverse rápidamente porque Manchester City también monitoreó la situación del centrocampista de 21 años. Pep Guardiola se llama el duro admirador del jugador.

Lo mismo se aplica a Donnarumma. Aunque City había asegurado a James Trafford, consideraban la situación de Donnarumma como una oportunidad de oro que no debería perderse.

Romano incluso reveló que la relación de Donnarumma con el PSG ahora está «completamente dañada» y el portero debe irse este verano.

Si la negociación falla antes de la fecha límite para el mercado de transferencias del 1 de septiembre, MU todavía tiene la opción de reclutar a Donnarumma gratis en el verano de 2026.

Para financiar esta transferencia, MU está listo para lanzar varios jugadores como Antony, Jadon Sancho, Tyrell Malacia, Alejandro Garnacho, a Rasmus Hojlund.