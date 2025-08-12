La misión está obligada a ganar contra Manila Digger, el defensor extranjero Persib espera el apoyo de Bobotoh

Bandung, Viva – Perseguidor Bandung lleva una misión para ganar al entretener al club filipino, ManilaEn el partido de playoffs Liga de Campeones Asiático 2 En el Gelora Bandung Lautan Api Stadium (GBLA), miércoles 13 de agosto de 2025. La victoria asegurará un boleto a la segunda fase del grupo de torneo de castas asiáticas.

Persib Defensor, Frans PetrosEnfatizando la importancia del pleno apoyo de Bobotoh en este partido crucial. El jugador danés acababa de hacer un debut oficial con Maung Bandung en la Super League 2025/26 contra Semen Padang FC, el sábado (9/8), que también se celebró en GBLA.

«Para mí, fue un debut especial para que Persib jugara en GBLA y frente a Bobotoh. Muchas gracias desde el fondo de mi corazón por el extraordinario apoyo y espero el mismo apoyo nuevamente el miércoles», dijo Putros del sitio web oficial de Persib.



Defensor de Persib Bandung, Frans Putros

Putros dijo que el duelo contra Manila Digger no era solo un partido ordinario. Además de su estado como un boleto determinante de la etapa de grupo ACL 2, este partido es una prueba de si Persib está o no a nivel asiático.

«Este es un partido muy importante porque creo que nosotros en el equipo y el club se sienten muy dignos de estar en ACL 2. Entonces, tenemos que ganar para calificar para la fase de grupos nuevamente, y será difícil si sin el apoyo de Bobotoh», dijo.

Se predice que Persib reducirá la mejor fuerza para asegurar la victoria en el hogar. Se espera que el apoyo total de los fieles seguidores en GBLA sea un combustible adicional para que las tropas de Maung Bandung conquisten Manila Digger y entre en la siguiente fase.