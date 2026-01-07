Las patadas de kung fu se repiten en la Liga 4 y los jugadores del Kafi FC son sancionados de por vida

VIVA – Continúa la ola de acciones firmes contra la violencia en el fútbol de categorías inferiores. despues del caso patadas de kung fu Hilmi Gimnastiar, otro jugador Liga 4 Tuvo que aceptar las consecuencias más duras de su carrera.

Esta vez, DwiOptito Nugroho, jugador del Kafi FC, fue sancionado de por vida por infracciones peligrosas cometidas en el campo.

Comité Disciplinario de Asprov (Pandis). PSSI DIY anunció oficialmente esta decisión el miércoles 7 de enero de 2026 a través de una carga en la cuenta oficial de Instagram de PSSI DIY. La decisión se tomó después de una reunión de Pandis celebrada el mismo día, tras un grave incidente en el partido de la Liga 4 de Yogyakarta.

En la carta de decisión número 005/Pandis_Liga4DIY_PSSI_DIY/1/2026, Dwi fue declarado culpable de violar una serie de artículos del Código Disciplinario del PSSI de 2025, a saber, el artículo 48, el artículo 49, el artículo 10 y el artículo 19. Esta violación resultó en una prohibición de por vida de actividades en el mundo del fútbol, ​​así como una multa administrativa de 1 millón de IDR.

El incidente que dio origen a las sanciones ocurrió en el partido de la Liga 4 de Yogyakarta entre Kafi FC y UAD en el Sitimulyo Field, el martes 6 de enero de 2026. En el minuto 73 del partido, Dwi cometió una infracción al levantar demasiado la pierna y golpear la cara del jugador número 24 de la UAD, Amirul. Se consideró que esta acción ponía en peligro la seguridad del oponente.

Desafortunadamente, cuando ocurrió el incidente el árbitro sólo le concedió una tarjeta amarilla. Sin embargo, las imágenes de la violación circularon ampliamente en las redes sociales y provocaron críticas públicas. Fue el vídeo viral del incidente lo que llevó a Pandis a realizar una revisión exhaustiva.

La dirección del Kafi FC respondió a esta decisión a través de un comunicado oficial en su cuenta de Instagram. @kafi.jogja. El club enfatizó que Dwi no tenía intención de herir a su oponente, al tiempo que afirmó que había dado una fuerte advertencia al jugador.

Aparte de eso, la dirección del Kafi FC expresó su compromiso de mantener una relación amistosa con Amirul, su familia y el equipo del UAD FC para transmitirle una disculpa directa. Se dice que este paso es una forma de responsabilidad moral por el incidente ocurrido.

Sin embargo, Pandis todavía considera que las violaciones cometidas por Dwi pertenecen a la categoría grave. Además de la suspensión de por vida y la multa administrativa, Pandis también afirmó que todavía hay margen para que Dwi presente un recurso de apelación según el mecanismo aplicable.