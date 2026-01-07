Esta es la ubicación de los servicios SIM móviles en Yakarta y Buffer

Jacarta – Los propietarios de permisos de conducción (SIM) cuyo período de validez está a punto de expirar pueden beneficiarse de los servicios de coche SIM circular sin tener que desplazarse a la oficina de Satpas. La policía vuelve a presentar este servicio como un esfuerzo por simplificar el proceso de renovación de SIM para el público.

El jueves 8 de enero de 2026, Polda Metro Jaya alertó a cinco coches SIM móviles repartidos por varias zonas de DKI Yakarta. Se espera que la presencia de este servicio reduzca las colas y acelere el proceso de administración de renovación de SIM.

Basado en información citada por Korlantas Polri VIVA AutomotrizLos servicios de SIM móvil en el norte de Yakarta están disponibles en LTC Glodok. Mientras tanto, los residentes del centro de Yakarta pueden solicitar extensiones SIM en la oficina de correos de Lapangan Banteng.

Para los residentes del este de Yakarta, los automóviles Mobile SIM operan en el centro comercial Grand Cakung. Mientras tanto, los residentes del oeste de Yakarta pueden aprovechar los servicios prestados en Citraland Mall.

Mientras tanto, los residentes del sur de Yakarta pueden ampliar su SIM en el Kalibata Trilogy Campus. Todos los servicios de SIM móvil en el área de Yakarta están abiertos desde las 08.00 WIB hasta las 14.00 WIB con una cuota diaria limitada.

Además de Yakarta, los servicios de extensión SIM también están disponibles en las zonas de amortiguamiento. En Bekasi, los automóviles Mobile SIM operan en Bekasi Cyber ​​​​Park con un horario de servicio de 08.00 WIB a 10.00 WIB.

Para la gente de Bogor, el servicio está disponible en el centro comercial Tajur Boxies, que ofrece servicio extendido de 09.00 WIB a 12.00 WIB. Mientras tanto, en Bandung, se han preparado dos puntos de servicio en el King’s Shopping Center y el Batununggal Modern Market, que funcionan desde las 08.00 WIB hasta su finalización.

Tenga en cuenta que los automóviles con SIM móvil solo ofrecen extensiones SIM A y SIM C válidas. Si el período de validez de la SIM ha expirado, el solicitante deberá obtener una nueva SIM a través de Satpas realizando pruebas teóricas y prácticas.

Los requisitos que deben prepararse incluyen una fotocopia de un KTP válido, una fotocopia de la licencia de conducir original y un comprobante de un examen de salud. En referencia al PP número 60 de 2016 sobre PNBP, la tarifa de renovación de SIM se fija en 80.000 IDR para SIM A y 75.000 IDR para SIM C.