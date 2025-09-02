Las mejores fotos y citas del programa de Nueva Jersey

Noche dos de La adquisición de Oasis en Nueva Jersey trajo decenas de jóvenes y damas al estadio MetLife el Día del Trabajo. La multitud sonaba en gran medida británica, en línea con la popularidad masiva de la banda en el Reino Unido, y los fanáticos estaban en masa para cantar junto con los hermanos reunidos Gallagher. Impulsado por una búsqueda frenética de mercancías de la banda y un orgullo de ponerse borracho mucho antes de que comenzara el espectáculo, hubo muchas bromas hilarantes que se escuchan más allá de la música. A continuación, una selección de algunos de los Bon Mots más divertidos de la noche, seguida de una colección de fotos de la banda en acción.

«Ella dijo que era ella o el sombrero de cubo … ¡así que elegí el sombrero de cubo!» – Un ventilador de Beper en una línea de cerveza

«Es muy inteligente, innit? ¿Tener una lata llena de jengibre y lima de Jameson … es todo lo que necesitas. Los estadounidenses traen cosas buenas al mundo». -Un fan en una línea de cóctel de autoservicio

«No le digas a Jack que solo conozco ‘Wonderwall’ …» – Un fanático informal es vulnerable con un amigo en la línea al baño de hombres

«¡Oye, él solo cortó la línea!» «Es un hijo de puta alto, no estoy hablando con él. Solo espero que se enoje a sus entrenadores». – Dos amigos que esperan en la larga línea de baño

«¿Por qué tiene una pandereta en la boca?» «Bueno, ¿qué tú hacer con eso? » – Un amigo a otro cuando Liam Gallagher tuvo una pandereta en la boca durante un período prolongado de tiempo

«En Estados Unidos, hemos tenido algunos mega tiempos dentro y fuera de esta etapa. No escuches todos los otros nudos que van, ‘No nos gustas’ y todas esas tonterías. Lo que no nos gustó fue que los idiotas gordos tengamos que jugar el juego. Mientras nos paramos aquí frente a ustedes, hermosas personas esta noche en este hermoso estadio, no ha sido un juego jugando». – Liam Gallagher, sin previo aviso, durante el set

«Lo siento, amor: estaba demasiado borracho y olvidé enjuagar el baño». – Una mujer estallando por la puerta del puesto de la habitación de las damas

«Eso fue bíblico. Perdí mi voz cantando». «Estás hablando ahora¿No eres tú? » – Dos amigos caminando en el estacionamiento después del espectáculo