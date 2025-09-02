Greg Newsome II envía un mensaje desafiante de Browns después de regresar a CB2 Spot

El Cleveland Browns‘La secundaria tendrá un aspecto de retroceso esta temporada, como la ex selección de primera ronda Greg Newsome II volverá a una posición de esquinero externo opuesto Barrio de Denzel sobre una base permanente.

Newsome, a quien los Browns seleccionaron el 26 en general fuera del noroeste en el 2021 NFL Draft, comenzó su carrera en el exterior. Sin embargo, las luchas sobre y apagadas en ese papel combinadas con preocupaciones de lesiones moderadas y la posterior aparición de CB Martin Emerson Jr.A quién redactaron los Browns un año después de Newsome, llevó al equipo a mover a Newsome a un papel de tragamonedas como esquinero de níquel de manera esencialmente permanente la temporada pasada.

No está claro si Cleveland alguna vez compró Newsome en un intercambio potencial, aunque múltiples analistas discutieron el esquinero como un candidato potencial para un movimiento basado en su infelicidad percibida con su degradación. Afortunadamente para los Browns, no trataron a Newsome, y ahora comenzará en el exterior después de que Emerson rompiera su tendón de Aquiles durante la pretemporada y se perderá todo 2025.

Newsome habló con los periodistas el lunes 1 de septiembre, sobre volver a un papel más destacado para la defensa y también fue sincero sobre cómo ve esa migración dentro de la estructura del equipo.

«Mi objetivo no es llenar ningún vacío» Newsome dijo sobre el reemplazo de Emerson. «Como jugador, creo que tengo la capacidad de cualquier esquinero en la liga. Así que mi trabajo no es llenar un vacío. Mi trabajo es solo salir y ayudar a mi equipo a ganar. Así que estoy de vuelta a mi posición natural. Estoy muy emocionado de hacerlo, y eso es lo que me pusieron en esta tierra para hacer».

Greg Newsome tiene la oportunidad de volver a define la carrera en el año contractual

Newsome está entrando en la opción del equipo de quinto año en su contrato de novato, que vale un poco al norte de $ 13 millones.

También ganó apenas $ 13 millones en el transcurso de sus primeras cuatro temporadas combinadas y ahora se dirige a un año de contrato con la oportunidad de demostrar su valía en la posición que prefiere y una de las necesidades reales en la liga.

Dado todo eso, debería haber pocos esquineros más incentivados para presentar una temporada de monstruos. Aunque considerar el horario de los Browns, que comienza con el Bengals de Cincinnati e incluye cinco enfrentamientos consecutivos contra 2024 equipos de playoffs después de eso, Newsome le va a hacer su trabajo.

Por ejemplo, se centrará en cualquiera Ja’arrr Chase o Tee Higgins En la Semana 1, quienes firmaron las extensiones de contratos de nueve cifras en esta temporada baja.

Greg Newsome se posicionó para jugar más exitosamente para Browns en el exterior durante la segunda oportunidad

Newsome dijo que está listo para regresar al exterior y que ha adquirido conocimiento de jugar en la ranura que lo ayudará a tener éxito como el nuevo CB2 de los Browns.

«Ese es el beneficio de jugar al níquel e ir y venir y hacerlo toda mi carrera. Siento que ahora tengo más comprensión del juego», continuó Newsome. «Así que al afuera, todavía podré ver desde los ojos de todo el níquel de todo: poder ver la formación, poder correr y pasar las llaves. Así que ahora vuelve afuera, obviamente, el enfoque estará en mi hombre cuando esté en el hombre [coverage]Y no tengo que preocuparme por las cosas por dentro. Pero también podré ver ciertas dientes de jugar adentro ”.

Cleveland es actualmente un 4,5 puntos en casa perdedor contra Cincinnati.