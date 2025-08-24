





Rusia afirmó el sábado que sus fuerzas capturaron dos asentamientos en la región de Donetsk de Ucrania en las últimas 24 horas, informó la agencia de noticias Anadolu.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa ruso dijo que los pueblos de Seredne y Kleban Byk fueron bajo ruso Control después de las operaciones realizadas por los grupos de fuerzas del sur y occidental.

El ministerio también afirmó que las fuerzas rusas alcanzaron un complejo militar-industrial ucraniano y puntos de despliegue temporal de ucranio Formaciones armadas y combatientes extranjeros en 143 ubicaciones.

Además, la defensa aérea rusa contrarrestó con éxito los ataques aéreos ucranianos y derribó cuatro bombas aéreas guiadas y 160 drones durante la semana pasada, informó Anadolu News Agency, citando la declaración del Ministerio de Defensa.

Esto se produce en medio de las conversaciones de paz entre ambas naciones, negociadas por los Estados Unidos, para poner fin a la guerra.

Anteriormente, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy habló con el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa y le dijo que está listo para mantener conversaciones con el presidente ruso Vladimir Putin.

En una publicación sobre X, dijo: «Hablé con el presidente de la República de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, a petición suya. Informé sobre los esfuerzos diplomáticos conjuntos con nuestros socios y las reuniones productivas con el presidente Trump en Washington».

«Reafirmé mi preparación para cualquier formato de reunión con el jefe de Rusia. Sin embargo, vemos que Moscú está tratando una vez más de arrastrar todo aún más. Es importante que el Sur global envíe señales relevantes y empuja a Rusia hacia la paz», agregó.

Mientras tanto, presidente de los Estados Unidos Donald Trump Renovó una amenaza el viernes para imponer sanciones a Rusia si no hay progreso hacia un acuerdo pacífico en Ucrania en dos semanas, mostrando frustración en Moscú una semana después de su cálida reunión con el presidente ruso Vladimir Putin en Alaska. El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov, dijo que no hay agenda para una cumbre potencial entre Putin y su homólogo ucraniano, el presidente Volodymyr Zelenskyy, a quien acusó de decir «no a todo», según Al Jazeera.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente