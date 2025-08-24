Karnataka: Demandante original arrestado en el caso de entierro de Dharmasthala







En un extraño giro de los acontecimientos, el propio demandante, que había alegado múltiples asesinatos, violaciones y entierros en Dharmasthala En las últimas dos décadas, fue arrestado el sábado por el SIT que investiga los cargos, dijeron las autoridades. El demandante, que hasta ahora había aparecido ante el panel de la sonda con una máscara, ha sido identificado como CN Chinnaiah, dijeron.

Fue producido antes del magistrado de primera clase judicial Vijayendra, y el SIT buscó la custodia de 10 días para una mayor investigación. El tribunal otorgó la solicitud, agregaron las autoridades. El Sit, dirigido por Pranab Mohanty, había cuestionado a Chinnaiah hasta el viernes por la noche. Las autoridades dijeron que el arresto siguió las inconsistencias encontradas en sus declaraciones y documentos. Más tarde fue llevado para un examen médico después de un interrogatorio prolongado.

Chinnaiah, un ex trabajador de saneamiento, afirmó que había trabajado en Dharmasthala entre 1995 y 2014, durante el cual supuestamente se vio obligado a enterrar varios cuerpos, incluidas las mujeres y menores. Alegó que algunas de las víctimas mostraron signos de agresión sexual y había dado una declaración ante un magistrado. Como parte de la sonda, el SIT ha estado realizando excavaciones en múltiples sitios identificados por el demandante. Los restos esqueléticos se recuperaron de dos ubicaciones.

El ministro del Interior de Karnataka, G Parameshwara, le dijo recientemente a la Asamblea que se podría tomar medidas contra el demandante si la SIT consideró que sus acusaciones eran falsas. También dijo que, hasta ahora, solo se habían realizado búsquedas terrestres y que «la investigación ni siquiera ha comenzado».

«Es cierto que ha sido arrestado y está bajo custodia policial. Como la investigación está en marcha, no se puede compartir información. La policía (Sentarse) La investigación está en marcha y lo han arrestado. SIT compartirá los detalles «, dijo Parameshwara a los periodistas cuando se les preguntó sobre el arresto y los motivos por ello.» Ya sea que haya sido arrestado bajo sospecha o bajo qué sección, todos esos detalles están con el Sit. Según la queja del demandante, comenzó una investigación. Ahora que ha sido arrestado, la investigación continuará según sus declaraciones ”, agregó.

YouTuber emitió un aviso para hacer reclamos falsos

Youtuber md sameer

La policía ha emitido un aviso para Youtuber MD Sameer, quien está bajo el escáner de la SIT, lo que le indica que comparezca ante el oficial investigador el 24 de agosto, dijeron las autoridades el sábado. La policía dijo que el aviso, pegado en su residencia en Ballari, se produjo después de que un tribunal de Mangaluru otorgó la fianza anticipada de Sameer el 21 de agosto. Sameer enfrenta cargos penales sobre contenido relacionado con el caso de Dharmasthala. Según la policía, los cargos provienen de un video subido por Sameer en el que hizo acusaciones vinculadas al caso. El Sit también está examinando su papel como parte de su investigación en curso, dijeron las autoridades. En uno de sus videos, Sameer presentó a una anciana, Sujata Bhat, quien afirmó que su hija desapareció en Dharmasthala. Ahora, Bhat ha retrocedido diciendo que su hija nunca existió, y que el YouTuber la obligó a hacer tal reclamo.

