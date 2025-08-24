Driver de camión de origen indio que enfrenta cargos de homicidio en EE. UU. Denegó la fianza







Un Origen indio El conductor del camión acusado de hacer un giro en U ilegal que mató a tres personas en Florida la semana pasada se le negó la fianza el sábado.

El accidente provocó un choque entre el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y el gobernador demócrata de California Gavin Newsom sobre Harjinder Singh, originario de la India, obteniendo un permiso de trabajo y la licencia de conducir en el estado. La administración Trump dice que Singh estaba ilegalmente en los Estados Unidos.

Singh fue acusado de tres cargos estatales de homicidio vehicular y violaciones de inmigración, y se le negó la fianza por todos los cargos. Está detenido en la cárcel del condado de St. Lucie, dijo el teniente Andrew Bolonka de la oficina del Sheriff del Condado de St. Lucie. Inmigración estadounidense y Cumplimiento de aduanas lo ha aferrado.

La portavoz de la Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo que emitir una licencia comercial a alguien en el país ilegalmente es «asinino». California es uno de los 19 estados, además del Distrito de Columbia, que emite licencias independientemente de su estado migratorio. Los partidarios dicen que permite a las personas trabajar, visitar a los médicos y viajar de manera segura.

La oficina de prensa de Newsom respondió en la Plataforma X que Singh obtuvo un permiso de trabajo mientras Donald Trump era presidente, que McLaughlin disputó.

Las autoridades de Florida dijeron que Singh ingresó a los Estados Unidos ilegalmente desde México en 2018. El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, envió al teniente gobernador Jay Collins a California para escoltar a Singh a un avión el jueves.

Singh dio el giro ilegal en la carretera a unas 50 millas (80 kilómetros) al norte de West Palm BeachSegún la Patrulla de Carreteras de Florida. Una minivan en el carril vecino no pudo evitar el remolque del camión y se estrelló contra él, matando al conductor de la minivan y dos pasajeros.

Singh y un pasajero en su camioneta no resultaron heridos.

