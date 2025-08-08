Lanzar Bale Korpera, BTN está apuntando a DPK para aumentar el 11 por ciento este año

Yakarta, Viva – PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK (Btn) Lanzó oficialmente Bale Korpana, una plataforma digital integrada para clientes e instituciones corporativas. Este servicio digital está diseñado para facilitar la gestión transacción Finanzas de manera eficiente, flexible y centrada y se convierte en un hito importante en la transformación digital de los servicios bancarios mayoristas de BTN.

El director presidente de BTN, Nixon LP Napitupulu, reveló, el desempeño de Bale Korpora, anteriormente llamado BTN Cash Management, mostró un rápido crecimiento. Hasta finales de 2024, había 17.600 instituciones que habían utilizado este servicio, con una transacción acumulada de 3.3 millones, un aumento del 138 por ciento anual (interanual). Mientras que la transacción nominal alcanzó RP228.7 billones, creciendo 39 por ciento interanual.

«La digitalización cambia la cara de la banca, junto con eso, los clientes de la compañía también transforman, por lo que necesitan servicios de gestión de efectivo que sean más seguros, más baratos y más rápido. Esperamos que en el futuro BTN pueda convertirse en uno de los bancos de transacciones elegidos por los clientes», dijo Nixon en su declaración, viernes 8 de agosto de 2025.

Además, la presencia de Bale Korpana es parte de la estrategia BTN para fortalecer la adquisición de fondos baratos, a saber, ahorros y cuenta corriente (CASA) y en el futuro también respalda el crecimiento de los ingresos basados en la tarifa. Hasta el primer trimestre de 2025, la porción BTN CASA alcanzó el 51.1 por ciento de los fondos de terceros totales (Dpk), aumentó en comparación con el mismo período antes del cual fue 49.9 por ciento.

Director del Presidente de BTN, Nixon LP Napitupulu

«Los servicios de BTN en la banca corporativa no son solo para ayudar a los clientes e instituciones corporativas, sino que también proporcionarán valor a todos los ecosistemas de los clientes, incluidos los proveedores y distribuidores. De esa manera, la facturación del dinero estará abarrotada en BTN y se convertirá en una fuente de financiamiento de bajo costo. Con suerte, este fondo transaccional será más sostenible en BTN», dijo Nixon.

Una serie de características excelentes y competitivas de Bale Korpana que no son inferiores a otros bancos, incluidos gestión de efectivo para la gestión del flujo de efectivo, la transferencia, la nómina y la autorización de múltiples usuarios y . Emisión de garantía del banco digital. Luego, la gestión de la cadena de suministro financiero (FSCM) que respalda la eficiencia del panel de financiamiento de la cadena de suministro y el tablero de transacciones que proporciona visibilidad en tiempo real para las finanzas institucionales

Esta plataforma se basa en la web y se puede acceder en cualquier momento y en cualquier lugar a través de un solo inicio de sesión. Los clientes solo necesitan tener una cuenta corriente y una cuenta de credencialID de empresa, ID de usuario, contraseña) para comenzar a usar Bale Korpora. A esta plataforma no se le cobra una tarifa de uso, excepto ciertas transacciones de acuerdo con los servicios utilizados.

En el futuro, BTN continuará completando el ecosistema y las características de la Bale Korpana con el apoyo de apoyar los recursos humanos. BTN lleva a cabo la interfaz de usuario de investigación y la experiencia del usuario (UI/UX) de manera sostenible, de modo que se cree que los clientes que se sienten cómodos usando la bala Korpana se mantienen fieles a este servicio.

«No solo creamos plataformas, sino que también construimos ecosistemas digitales que están listos para crecer. Bale Korpora está diseñada para que la escalabilidad y la adaptación a las necesidades de los clientes corporativos de varios sectores», dijo Nixon.

En la misma ocasión, varias compañías e instituciones dieron sus testimonios positivos como usuarios de Bale Korpera, a saber, PT Blue Bird TBK, Pt Hutama Karya, Pt Len Industri (Persero), Universidad Estatal de Surabaya (UNESA) y Pt Indomarco Prismatama (Indomaret). Según el Director de Finanzas, Portfolio & HR Management of Pt Len Industri (Persero) Yessy Kurnia Dyah, Bale Korpana proporciona conveniencia, velocidad e informes para la supervisión financiera para la empresa.

«Bale Korpana del equipo BTN responde al proporcionar apoyo y poder proporcionar soluciones financieras integradas al mundo de los negocios que continúa creciendo», dijo Yessy.

En la actualidad, la mayoría de los usuarios de Bale Korpora provienen del sector de la vivienda, por ejemplo, desarrolladores y contratistas, que han sido los principales usuarios de BTN Cash Management.

En el futuro, BTN continúa expandiéndose a varias empresas e instituciones en otros sectores que requieren servicios de gestión financiera y transacciones integradas para apoyar sus operaciones y negocios, por ejemplo, manufactura y comercio, educación, salud, gobierno y empresas de servicios financieros.

BTN se dirige a que los usuarios totales de Korpana de Bale pueden llegar a 25,000 empresas y ayudar al crecimiento de DPK. «El potencial es definitivamente grande. Nuestros depósitos de demanda son bastante buenos hoy. En general, se espera que el DPK crezca un 11 por ciento este año, y uno de ellos está respaldado por depósitos de demanda», dijo Nixon.