Los servicios públicos esenciales continúan funcionando durante la licencia con el 18 de agosto

Yakarta, Viva – Ministro de Reforma Administrativa y Reforma Burocrática (Menpan RB) Rini Widyantini mencionado servicio público Esencial continúa el día Vacaciones juntos El lunes 18 de agosto de 2025, o el día después de las vacaciones nacionales el domingo 17 de agosto de 2025.

Menpan rb Rini Widyantini junto con el Ministro de Religión Nasaruddin Umar, y el Ministro de Handal Yassierli, firmaron un decreto conjunto (SKB) de tres ministros con respecto a las vacaciones nacionales y licencia conjunta en 2025 en el Ministerio de Coordinación para el Desarrollo y Cultura Humana (Kemenko PMK) en Jakarta, el jueves 7 de agosto de 2025.

En el SKB, la copia fue recibida por Entre En Yakarta, el viernes, el gobierno se estableció el 18 de agosto de 2025 además de la licencia conjunta en 2025.

Ministro de Reforma Administrativa y Reforma Burocrática, Rini Widyantini

«Este momento (18 de agosto, rojo) es una oportunidad para fortalecer los lazos sociales y el valor de la unidad nacional. En línea con el entusiasmo de varios programas presidenciales. Esta decisión también es parte de la parcialidad del gobierno con las personas. Por supuesto, los servicios públicos esenciales deben continuar funcionando de manera óptima para satisfacer las necesidades de la comunidad», dijo el ministro de Rini Widyantini en Jakarta, el viernes.

El último SKB con respecto a las vacaciones nacionales y la licencia conjunta regula unidades, unidades, organizaciones, instituciones y empresas que brindan servicios directos a la comunidad a nivel central y regional, que incluyen los intereses de la comunidad en general, pueden regular la asignación de empleados, empleados, trabajadores en vacaciones nacionales y licencias conjuntas en conformidad con disposiciones legales.

Rini continuó que las agencias gubernamentales pueden organizar las tareas de los empleados proporcionalmente de acuerdo con las características de cada servicio al participar al considerar la licencia conjunta adicional el 18 de agosto de 2025.

Decreto conjunto (SKB) del Ministro de Religión, Ministro de Manpower y Ministro de Pan-RB Número 933 de 2025, número 1 de 2025 y número 3 de 2025 sobre las vacaciones nacionales y la licencia conjunta de 2025 fue un cambio en la decreta conjunta del Ministro de Religión, el Ministro de Manpower, y el Ministro de Pan-RB número 1017 de 2024, número 2 de 2024, y el Ministro de la mano de obra 2024.

La determinación fue un seguimiento de la dirección del presidente Prabowo Subianto que quería que el 80 aniversario de la independencia de la República de Indonesia fuera un impulso para desarrollar optimismo, unión y creatividad para convertirse en una nación próspera y avanzada.

«Queremos que la comunidad pueda celebrar el aniversario de la independencia con emoción, sin reducir el funcionamiento suave de los servicios públicos que son una necesidad común», dijo Rini.

La información sobre el 18 de agosto se determinó como el primer feriado anunciado por el Viceministro Ministro de Estado (Wamensesneg) Jury Ardiantoro durante una conferencia de prensa sobre el 80 aniversario del Día de la Independencia de la República de Indonesia en el Palacio Presidencial Indonesio, Yakarta, el 1 de agosto de 2025.

El jurado explicó que el 18 de agosto fue designado como una licencia conjunta para que la comunidad tuviera la oportunidad de celebrar varias actividades para celebrar la independencia de la República de Indonesia, por ejemplo, como competiciones, carnavales y otros eventos en sus respectivos entornos y residencias. (Hormiga)