DKI JAKARTA Gobierno provincial Posponiendo la innovadora bandera de Taman Pusaka, esta es la razón

Yakarta, Viva – innovador o colocando la primera construcción de piedra Patrimonio de la bandera pospuesto. Originalmente, innovador está programado para hoy, viernes 8 de agosto de 2025.

El personal especial del gobernador de Yakarta y vicegobernador de comunicación pública Cyril Raoul Hakim alias Chico Hakim reveló que se pospuso el motivo del evento innovador.

Dijo que el retraso estaba relacionado con el horario del gobernador de Dki Yakarta Pramono anung Wibowo es sólido.

«Todavía estoy esperando la dirección del gobernador debido a su ocupada agenda», dijo Chico cuando se confirmó en Yakarta el viernes.

Sin embargo, dijo que el evento innovador aún no se había reprogramado, de modo que la construcción del parque de la bandera del patrimonio todavía se pospuso hasta un límite de tiempo indeterminado.

Anteriormente, el jueves 7 de agosto de 2025, el gobernador de DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, dijo que la construcción del parque de bandera del patrimonio en el área de Barito, el sur de Yakarta, tenía que continuar a pesar de que los comerciantes del mercado de animales de Barito eran reacios a moverse.

Gobernador de Yakarta, Pramono Anung

Hizo hincapié en que la construcción del parque no era para beneficio personal, sino que agregó espacio abierto verde que la comunidad podría utilizar para hacer ejercicio.

Además, la construcción del parque también tiene como objetivo superar las inundaciones en la ciudad capital porque el gobierno provincial de DKI Yakarta planea integrar el sistema de drenaje e infraestructura verde en el diseño del parque para maximizar la recapitulación de agua y la circulación del aire.

Por otro lado, Urban Observer Yayat Supriatna evaluó que el parque de banderas del patrimonio que se planeaba completarse en diciembre de 2025 podría ser un oasis en la zona comercial debido a su ubicación estratégica.

El parque que integra tres parques principales en el sur de Yakarta, a saber, Taman Langsat, Taman Ayodya y Taman Barito se encuentran en el área principal, así como en el centro económico de la ciudad de Yakarta.