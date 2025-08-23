La tenis indonesia Janice Tjen Shakes World Tennis

VIVA – Janice Gann incisó la historia del oro para tenis Indonesia. Jugador de tenis El 23 años -Old fue oficialmente el primer representante de la patria en penetrar en la ronda principal del Grand Slam en los últimos 21 años.

Leer también: Campeonato de tenis de Jaya 2025 listo



Janice confirmó el boleto al US Open 2025 después de deshacerse del jugador de tenis japonés, Aoi Ito, con un puntaje deslizante de 6-1, 6-2 en la final de clasificación que tuvo lugar el viernes por la noche WIB, 22 de agosto de 2025.

Este éxito terminó una larga espera ya que Angelique Widjaja apareció por última vez en la ronda principal del Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos de 2004.

Leer también: Jugador de tenis francés Rajai World Tennis Tour M25 Bali, levantando el trofeo el día de la independencia de la República de Indonesia



«Hacer historia para el estado de Indonesia. Janice Tjen se convirtió en Jugador de tenis indonesio El primero en calificar para la ronda principal de Grand Slam desde Angelique en el US Open 2004 «, escribió la declaración oficial de US Open.

El logro de Janice fue especial porque el oponente que derrotó no era un tenista descuidadamente. Aoi Ito está en la fila después de derrocar a dos grandes nombres, Jasmine Paolini (clasificado 8º en el mundo) y Anastasia Pavlyuchenkova, en el WTA 1000 Montreal y Ringinati.

Leer también: Dobles japoneses Drooding en M25 Mens World Tennis



Para Janice, la calificación para la ronda principal del US Open 2025 se convirtió en el mayor logro a lo largo de su carrera profesional. En la actualidad, ocupa el puesto 147 en el mundo de la WTA.

Este impresionante registro no puede separarse de su consistencia en la gira de los Estados Unidos. Anteriormente, Janice logró convertirse en finalista en ITF W75 Lexington e ITF W100 Landisville, Pensilvania, en dos semanas consecutivas a principios de agosto.

Janice comenzó la gira de EE. UU. A través de ITF W100 Evansville como un evento cálido para el Abierto de EE. UU. Aunque en ese momento sus pasos se detuvieron en las finales del cuarto, se demostró que la capital tenía fruto dulce con una gran historia en Nueva York.