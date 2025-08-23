Lyle Menéndez negó la libertad condicional, un día después de que el hermano Erik también fuera negado

La Junta de Libertad Condicional de California rechazó el viernes Lyle Menéndez‘Oferta por su liberación, un día después de que un panel separado se negó a libertad condicional a su hermano Erik.

Los hermanos hicieron sus primeras apariciones ante la junta de libertad condicional desde que fueron condenados por los asesinatos de 1989 de sus padres, José y Kitty. Un juez en Van Nuys acordó en mayo reducir sus sentencias a 50 años de vida, haciéndolas elegibles.

Dirigiéndose a la junta el viernes, Lyle Menéndez se disculpó por los crímenes, diciendo que la decisión de recurrir a la violencia fue únicamente suya y no la de su hermano.

«Lamento profundamente quién era, por el daño que todos han sufrido», dijo Menéndez. «Nunca podré compensar el daño y el dolor que causé a todos en mi familia. Lamento mucho a todos, y siempre lo siento».

La junta de libertad condicional revisa a los reclusos por «idoneidad», basada en si representan una amenaza actual para la sociedad. Gran parte de la audiencia del viernes se centró en el uso ilícito de teléfonos celulares de Menéndez en el Centro Correccional Richard J. Donovan en San Diego.

Menéndez se le prohibió tener visitas familiares durante tres años después de ser atrapado con un teléfono en marzo de 2024. Como recluso, tenía acceso a un iPad de prisión aprobado, pero dijo que el personal de la cárcel tenía acceso a sus comunicaciones y que a veces los vendía a tabloides. Dijo que usó el teléfono celular ilícito para mantenerse en contacto con la familia.

«Me había convencido de que este no era un medio que dañara a nadie más que a mí mismo en una violación de la regla», dijo. «No pensé que realmente haya interrumpido mucho la gestión de la prisión».

Un médico de la prisión concluyó que Menéndez mostraba rasgos antisociales, que incluyen derecho, engaño, manipulación y no aceptar consecuencias.

El fiscal Ethan Milius, quien se opuso a la libertad condicional, argumentó que el registro muestra que Menéndez cree que «las reglas no se aplican a él».

«No hay crecimiento», dijo Milius. «Es solo quién parece ser Lyle».

El abogado de libertad condicional de Menéndez, Heidi Rummel, argumentó que el problema del teléfono había sido desproporcionado y que no había evidencia de violencia u otra criminalidad tras las rejas.

También instó al panel a considerar los efectos graves del abuso sexual infantil al tomar su decisión.

«Este crimen surgió del trauma, del trauma no resuelto, del miedo, del abuso sádico y de la crueldad», dijo.

Los familiares de Menéndez también instaron al panel a liberarlo. Su testimonio se interrumpió cuando se supo que ABC News había obtenido y transmitido audio de la audiencia del jueves con Erik Menéndez. Rummel argumentó que el lanzamiento del audio fue inapropiado, ya que los familiares no sabían que el audio de su testimonio se volvería público. Después de un retraso significativo, la audiencia se reanudó con los comisionados que prometieron no liberar el audio de la audiencia del viernes sin más procedimientos.

El caso de Menéndez resurgió en la cultura pop con el lanzamiento de «Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menéndez«, La exitosa serie de Netflix lanzada el año pasado. La serie, junto con dos documentales sobre el caso, salió cuando los hermanos tenían una moción de hábeas corpus pendiente, en la que argumentaron que la nueva evidencia justificaba un nuevo juicio.

Al momento del condado de Los Ángeles, en ese momento, a George Gascón, le preguntaron su posición sobre la moción, lo que llevó a la oficina a echar un vistazo al caso y finalmente buscar resentenciación. En ese momento, los hermanos estaban cumpliendo oraciones de la vida sin posibilidad de libertad condicional.

Gascón fue derrotado en las elecciones de noviembre de 2024. Su sucesor, Nathan Hochman, ha planteado extenuantes objeciones a la liberación de los hermanos, argumentando que sus continuas afirmaciones de «defensa propia» muestran que no han asumido toda la responsabilidad por sus crímenes.