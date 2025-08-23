Manchester United está a punto de desbloquear la próxima gran transferencia para Ruben Amorim

Las noticias de transferencia más recientes del Manchester United, ya que al club le gustaría traer un nuevo centrocampista antes de la fecha límite de la transferencia de verano.

Rasmus Hojlund podría estar en camino a Napoli (Imagen: Robbie Jay Barratt – Ama/Getty Images)

Con solo nueve días en la ventana de transferencia de verano, el Manchester United y sus rivales no tienen demasiado tiempo para agregar los toques finales a su equipo.

United ha tenido un éxito razonable en la ventana hasta ahora. Han completado las capturas de los delanteros Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Benjamin Sesko y gastaron casi £ 200 millones en el proceso.

Ruben Amorim con gusto agregará más a su equipo entre ahora y la fecha límite del 1 de septiembre, con el centro del campo un área que espera fortalecer. Para hacer esto, pueden tener que recaudar dinero a través de las ventas.

Un acuerdo de préstamo con el que Marcus Rashford se ha unido a Barcelona ha ahorrado a United en salarios, pero no ha ganado ningún dinero que pueda usarse en los ingresos. Jugadores como Jadon Sancho, Antony y Alejandro Garnacho que se espera que se muevan y traigan algo de dinero que aún tienen que abandonar el club.

Según los informes, Sancho rechazó un traslado a Roma A Bide de Serie A, mientras que Chelsea continúa mostrando interés en Garnacho.

Otro jugador que está vinculado a un movimiento del club es el delantero Rasmus Hojlund. El danés no fue incluido en el equipo de la jornada para el primer año de la Premier League el fin de semana pasado contra el Arsenal, que alimentó la especulación sobre su futuro.

Varios clubes se han asociado con un interés en el jugador este verano, con United preparado para aceptar un reembolso de aproximadamente £ 30 millones. Napoli es el club más nuevo que está vinculado, con el lado italiano que, según los informes, mantuvo conversaciones sobre un posible movimiento.

Aunque se afirmó que un acuerdo podría ser un acuerdo de préstamo, a Hojlund le gustaría estar al respecto, incluida la obligación de comprar al final de la temporada. Las noticias de la tarde de Manchester A principios de este mes informó que el atacante renunció al dejar a United con Sesko, quien entró.

Si United Napoli puede estar de acuerdo con una obligación de £ 30 millones, esto podría permitirles hacer asuntos más entrantes, sabiendo que los fondos llegan antes del final del año financiero actual.

El mediocampista más nuevo conectado a un movimiento es Angelo Stiller de Stuttgart. Según los informes, el jugador de 24 años está en la lista de opciones para United este verano, con el mercado de transferencias que lo valora en alrededor de € 45 millones (£ 38.9 millones).

Crystal Palace -Midfielder Adam Wharton también se ha recomendado para mudarse a Old Trafford. El internacional inglés, de 21 años, ha impresionado desde que se mudó a la Premier League el año pasado y es apreciado en alrededor de £ 60 millones.

Carlos Baleba es otro objetivo, pero United está preparado para financiar un acuerdo para el camerunés, con Brighton en el que un precio de alrededor de £ 100 millones lo ha puesto sobre él.

Es por eso que obtener alrededor de £ 30 millones contribuiría en gran medida a que Hojlund financie un movimiento potencial para un centrocampista en los últimos días de la ventana. Una venta puede tener un impacto dominó en los negocios antes de la fecha límite.

