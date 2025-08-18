La seguridad en las estaciones de ferrocarril no puede ser una ocurrencia tardía







Los vendedores ambulantes obstruyen las pasarelas y las rampas, los proveedores que se derraman en plataformas, bienes apilados en las salidas y prácticamente ningún control de multitudes, nuestro informe mostró cómo Estación de tren de Ghatkopar se ha convertido en una bomba de tiempo para los viajeros. Una vez fue brevemente aclarado para una visita VIP hace solo un par de semanas. La estación ahora ha descendido a un peligroso libre para todos, con puntos de acceso bloqueados y condiciones propensas a aplastamiento que, según los clientes habituales, podrían desencadenar la próxima gran tragedia.

Las reuniones entre altos funcionarios ferroviarios y las autoridades del metro habían discutido soluciones para descongestionar la estación. Ahora, el personal local parece haber abandonado el control de la multitud por completo. Con el Mumbai Railway Vikas Corporation (MRVC) Realizar trabajos de acumulación pesados para una actualización de la estación, lluvia empapando el techo temporal, la poca iluminación y la conectividad del metro que se suma a las olas de las horas pico, Ghatkopar se ha convertido en un campo de batalla diario para los pasajeros.

Railways dijo que están comprometidos a tomar medidas contra vendedores y vendedores no autorizados. Hay soluciones como eliminar obstrucciones temporales para liberar espacio. Cada estación no puede esperar a que se haga el trabajo y luego comenzar a administrar multitudes. Si bien la actualización es imprescindible, la preparación debe hacerse incluso antes de que comience el trabajo, para garantizar la conveniencia de los viajeros y, lo más importante, la seguridad.

Se debe instalar una buena iluminación y señalización antes de que comience la actualización. Los pasajeros deben saber qué espacios están fuera de los límites, por lo que no hay pánico y frustración en el último momento. Incluso los techos temporales deben ser fuertes y proteger a las personas de la lluvia. Ponga todas las medidas de emergencia y contingencia en su lugar. Todos los días en un Estación de tren de Mumbai es un desafío debido a los números. Reconocer eso y facturar en todos los planes.





