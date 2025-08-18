32 escaladores celebran el aniversario de la República de Indonesia en la hipotermia natural del Monte Bawakaraeng, uno asesinado

Gowa, vivo – una persona trepador Origen de la regencia ósea Delicado por experimentar hipotermia Mientras asiste a la ceremonia de la bandera Cabaña 80 años en Monte BawakaraengGowa Regency, South Sulawesi, domingo 17 de agosto de 2025.

«En la actualidad, un escalador se encuentra en un estado de MD (muerto) debido a la hipotermia severa. Mientras que la evacuación del post 8 al post Buru Balea por parte del equipo», dijo el equipo de Makassar Damkarmat Makassar combinó el equipo SAR de alerta roja y blanca de SAR Abdul Gofur, el domingo por la noche.

La víctima es conocida como Irfan, de 24 años, domiciliada en BTN Harvana, Jalan Wahidin Sudirohusodo, Bone Regency. La víctima fue un participante de la entrega cruzada en la ruta Bulubaria el martes 12 de agosto de 2025.

El jefe de la Sección de Operaciones de la Oficina de Basarnas de Makassar, Andi Sultan, confirmó, de 32 escaladores que experimentaron problemas de salud, uno de los cuales murió debido a la hipotermia. La víctima fue declarada muerta por el equipo de la policía regional de South Sulawesi que se unió al equipo de evacuación.

«La posición de la víctima en el momento de la muerte ya estaba en el poste 8, y en la forma en que estaba siendo evacuado desde el poste 10 Puncak hasta el pie del Monte Bawakaraeng a través del camino de la pluma Balea», dijo

La víctima en nombre de Irfan fue una participante en actividades de la anadura cruzada que viajaron desde la ruta Bulubaria hasta el Monte Bawakaraeng. La víctima junto con 16 colegas comenzó su viaje el 12 de agosto de 2024 y llegó a la cumbre del Monte Bawakaraeng el sábado 16 de agosto de 2025.

Pero el domingo por la mañana, 17 de agosto de 2025, la víctima fue encontrada por el equipo de alerta de SAR rojo y blanco en un estado de hipotermia o frío y fatiga.

«Después de ser manejada por el equipo de espera, la situación de la víctima no ha mejorado, el equipo evacuó a la víctima al ser llevada al pie de la montaña para obtener más cuidados intensivos», explicó.

Cuando la víctima llegó al Balea Balea Post alrededor de 19.05 Wita, inmediatamente llevado al Puskesmas Tinggi Moncong para un examen más detallado. El cuerpo fue entregado a la familia para ser llevado a la funeraria, aldea de Carubbu, distrito de Awampone, Bone Regency, utilizando una ambulancia.

A partir de los datos del equipo de alerta de SAR rojo y blanco en el Post de padres de Lembanna, el número de escaladores de montaña Bawakaraeng, se registró en 4.172 personas hasta 17.00 Wita. Los datos se obtuvieron de la publicación de registro de ruta de entrada, a saber, Ballea Bulu Post, Lembanna, Tassoso y Panaikang y el valle de Ramma.

Notado, hasta 32 escaladores que experimentaron problemas de salud y han sido manejados por el equipo de espera. Sin embargo, la mayoría de las víctimas sufren de hiporttermia y otras sufren de ácido estomacal y varias personas están separadas de su séquito.

«La mayoría de las víctimas sufren de hipotermia y otras sufren de ácido estomacal, algunas personas están separadas del grupo», dijo Andi Sultan.

Hasta ahora, el equipo de espera que está en cada punto del SAR en espera combinado del Monte Bawakaraeneng ha llevado a cabo tratamiento médico a los escaladores que experimentan alteraciones.