El acoso escolar en la India







Hay unanimidad en la India de que Nueva Delhi no debe inclinarse ante el acoso escolar del presidente Donald Trumpquien amenaza con desencadenar un arancel del 50 por ciento sobre nosotros a menos que concedamos a sus demandas. La insuperable de los Estados Unidos podría, de hecho, inspirar a Trump a rediseñar el orden mundial, para perpetuar la hegemonía de su país a expensas de las naciones más débiles. A medida que tambalamos bajo las conmociones de Trump, es el momento de reflexionar cómo el centro, bajo el primer ministro Narendra Modi, busca aumentar su poder empujando y empujando a los estados y grupos sociales, presaginando un futuro tan sombrío y aterrador como lo hace el plan de Trump.

Varios presidentes estadounidenses habían contemplado la compra de Groenlandia desde Dinamarca, pero ninguno habló, como lo ha hecho Trump, de anexarlo por la fuerza. El Partido Bharatiya Janata siempre había creído que el anulador del Artículo 370 integraría mejor a Jammu y Cachemira con la India. Pero el Centro de Modi no solo torpedió el artículo 370, sino que también talló a Ladakh de J&K, degradó su estatus de un estado a un territorio de la Unión, y convirtió al teniente gobernador allí en un verdadero virrey.

Primer ministro Omar Abdullah No ha podido persuadir al Centro para que restaurara la estadidad a J&K a pesar de jugar al «buen niño», de la misma manera que el curry de Modi con Trump no recibió concesiones arancelarias para la India. Y ahora, se han prohibido 25 libros en J&K sobre el terreno de que estos promueven el secesisismo, haciéndose eco, en cierto modo, la justificación de Trump de que la anexión de Groenlandia es vital para la seguridad de Estados Unidos. El blanqueo favorito de Bad Faith es siempre la seguridad nacional.

Se dice que la persistente negación de Nueva Delhi por el papel de Trump en la elaboración del alto el fuego de India-Pakistán lo incitó a imponer la alta tarifa a la India. Hay un paralelo en la India: Arvind Kejriwal arrojó púas a Modi y encontró sus poderes ministeriales principales en Delhi arrebatados. Por un lado, el Centro transfirió el control del Ministro Principal sobre los burócratas al LG; Para el otro, el Centro modificó una ley para declarar el LG como el «Gobierno de Delhi», lo que hace que sea obligatorio que el Gabinete busque su opinión antes de tomar cualquier medida. Como no se prescribió ningún límite de tiempo para que el LG proporcionara su opinión, podría abortar la gobernanza a través de la inacción.

Intimaciones tempranas de un nuevo orden doméstico, ¿dijiste?

Una gran cantidad de Funcionarios estadounidenses Articular y ejecutar la ideología de derecha de Trump. Este papel que juegan los gobernadores de los estados para Modi. Cuando Jagdeep Dhankhar era el gobernador de Bengala Occidental, dijo que el estado era la «Cámara de Democracia de Gas». El gobernador CV Ananda Bose acusó al gobierno de Mamata Banerjee de suministrar documentos de identidad «posiblemente y supuestamente» a los inmigrantes ilegales. El Centro no ha estado financiando, desde 2022, el Programa de Garantía de Empleo Rural en Bengala.

En Tamil Nadu, el gobernador RN Ravi se negó dos veces a leer el «discurso del gobernador» porque la sesión de apertura de la asamblea comenzó con el estado, no con el himno nacional, como es la tradición allí. Ravi una vez saltó un párrafo de su discurso que decía que el gobierno estatal estaba buscando el modelo de desarrollo defendido por Ambedkar, Periyar, Karunanidhi, etc. Banwarilal Purohit, gobernador de Punjab, se negó a convocar una sesión de presupuesto hasta que el tribunal supremo ordenó que debía hacerlo. El gobernador de Kerala, Rajendra Arlekar, mostró la imagen de la derecha hindú de Bharat Mata en las funciones de Raj Bhawan, claramente una burla para el Gobierno del Frente Izquierda, cuyos miembros salieron en protesta.

Trump busca establecer el dominio de la ideología de derecha al apretar el financiamiento federal de las principales universidades liberales de Estados Unidos. En IndiaLos gobernadores como cancilleros ex oficiales de las universidades estatales han tratado de imponer su elección de vicecanciller en ellos, presumiblemente con la esperanza de crear un ambiente académico favorable para los estudiantes destetados en Hindutva. Esto ha enfurecido a algunos ministros principales para aprobar facturas para abolir o disminuir el papel del gobernador como canciller.

En Bengala Occidental, el Ministro Principal debe reemplazar al gobernador como el Canciller Ex-Officio. En Kerala y Punjab, el gobierno ahora nombrará cancilleres. Estas decisiones han sido desafiadas judicialmente. Solo en Tamil Nadu, debido a las intervenciones de la Corte Suprema, el canciller ya no puede nombrar a los vicecanciller de varias universidades estatales.

Trump ha abofeteado a los altos aranceles a aquellos países donde los líderes de la derecha están bajo coacción; por ejemplo, Brasil incurrió en una tarifa del 50 por ciento porque está procesando al ex presidente Jair Bolsonaro. El Centro de Modi también se dirige a sus rivales: entre 2015 y 2025, la Dirección de Configuración, una agencia del gobierno central, reservó a 193 políticos. La mayoría de ellos son líderes de la oposición, y algunos de ellos también encarcelados. Ninguno se opondría a tales acciones si el BJP hubiera estado limpio. No es: el partido se embolsó el 50.1 por ciento de los bonos electorales por valor de R16,461.1 millones de rupias, al coaccionar a los donantes ricos, como establecieron algunas historias de medios.

Trump otorgó clemencia a todas las personas que participaron en el ataque de Capitol Hill en enero de 2021. En India, los vigilantes operan con impunidad, atrayendo la confianza de la decisión de BJP en el centro y en varios estados. La oposición de Sangh a los matrimonios y conversiones interreligiosos refleja la hostilidad de Trump hacia el aborto y la acción afirmativa. India busca a los inmigrantes ilegales con el espantoso vigor de Trump. Y así, a medida que nos estremecemos sobre la visión distópica de que la intimidación de Trump evoca, también debemos pensar mucho en el futuro que espera a la India, ya que el centro a menudo inconstitucionalmente e inmoralmente empuja a los débiles.

El escritor es periodista senior y autora de Bhima Koregaon: desafiante casta

Envíe sus comentarios a mailbag@mid-day.com

Las opiniones expresadas en esta columna son del individuo y no representan las del documento.





Fuente