La leyenda de la NFL provoca controversia sobre los jefes QB Patrick Mahomes

Jefes de Kansas City jugador de ataque Patrick Mahomes cumplirá 30 años en poco más de dos semanas, y una leyenda de la NFL cree que las manos del tiempo del padre ya pueden haber quitado un poco de su magia.
En una aparición el martes, el mariscal de campo del Salón de la Fama y el ex guardador de los Jefes, Joe Montana, ofreció una sorprendente versión de Mahomes. Montana compartió algunas dudas sobre si Mahomes puede permanecer en su apogeo, lo que sugiere que ha abandonado el top 3 de la liga.
Joe Montana deja caer a Patrick Mahomes
Hablando en el Show de Pat McAfee El 2 de septiembre, el ex entrenador de la NFL, Bruce Arians, le pidió a Montana a sus mejores mariscales de campo, con la advertencia de que no podía mencionar a Brock Purdy, el actual quarterback de los 49ers que Montana ha respaldado vocalmente en el pasado.
Montana no enumeró a Mahomes entre su nivel superior de mariscales de campo, sino que hizo una adición sorpresa.
«Dame Josh Allen, Joe Burrow y Justin Herbert», dijo Montana.
Mientras que Allen es el MVP y Burrow de la Liga Reinante también es visto como un candidato de MVP, nombrar a Herbert fue una sorpresa para muchos. Montana luego nombró a Mahomes entre su segundo nivel de candidatos.
«También me gusta mucho Jalen Hurts y Patrick Mahomes», dijo.
Cuando se le presionó por qué dejó caer a Mahomas tan bajos, Montana señaló su edad.
«Creo que lo habría hecho si fuera más joven», dijo Montana.
Muchos fanáticos retrocedieron en la clasificación de Montana, y algunos lo acusaron de estar celoso de Mahomes y sus logros. El mariscal de campo de los Chiefs ya ha ingresado a los debates «mejores de todos los tiempos», con muchas temporadas por delante para que atraiga los logros de carrera de Montana y Tom Brady.
«Montana claramente sabe que Mahomes está por encima de él en las conversaciones de cabra», compartió un fanático en un Publicar en x. «Dude es lo suficientemente salado como para dejarlo fuera de la lista «
Patrick Mahomes ocupó el número 5 en la NFL esta temporada
Mahomes todavía tiene mucho respeto por sus compañeros, con otros jugadores que le clasifican el número 5 en el ranking anual «NFL Top 100». El artículo que acompaña a la lista señaló que Mahomes ha estado encontrando formas de exprimir el mayor talento del amplio cuerpo de recepción de su equipo.
«El dos veces más valioso jugador se enfrentó una vez más a la adversidad con un cuerpo receptivo agotado en 2024, lo que resultó en el segundo año consecutivo sin un receptor de pases de 1,000 yardas», señaló el informe. «Por supuesto, eso no impidió que Mahomes llevara a Kansas City a un récord de 15-1 como titular y una tercera aparición consecutiva del Super Bowl».
El informe agregó que Mahomes simplemente ha encontrado formas de ganar.
«Mientras irrumpió en la escena con increíbles números de pases, ganar juegos de fútbol ha sido la especialidad del jugador de 29 años, logrando tanto éxito con una increíble conciencia de campo en el bolsillo y en la carrera, con sus jugadas más grandes a menudo en el cuarto trimestre, donde lideró la Liga en el cuarto trimestre (cinco) y las unidades ganadoras de juegos (siete) esta temporada pasada», se lee en el informe. «La habilidad de Mahomes para hacer los lanzamientos imposibles también lo distingue, y aunque los números podrían haber impedido que Mahomes haga su séptimo Pro Bowl consecutivo, posiblemente no hay otro QB que desearías con el juego en la línea».
