La leyenda de la NFL provoca controversia sobre los jefes QB Patrick Mahomes

Jefes de Kansas City jugador de ataque Patrick Mahomes cumplirá 30 años en poco más de dos semanas, y una leyenda de la NFL cree que las manos del tiempo del padre ya pueden haber quitado un poco de su magia.

En una aparición el martes, el mariscal de campo del Salón de la Fama y el ex guardador de los Jefes, Joe Montana, ofreció una sorprendente versión de Mahomes. Montana compartió algunas dudas sobre si Mahomes puede permanecer en su apogeo, lo que sugiere que ha abandonado el top 3 de la liga.

Joe Montana deja caer a Patrick Mahomes

Hablando en el Show de Pat McAfee El 2 de septiembre, el ex entrenador de la NFL, Bruce Arians, le pidió a Montana a sus mejores mariscales de campo, con la advertencia de que no podía mencionar a Brock Purdy, el actual quarterback de los 49ers que Montana ha respaldado vocalmente en el pasado.

Montana no enumeró a Mahomes entre su nivel superior de mariscales de campo, sino que hizo una adición sorpresa.

«Dame Josh Allen, Joe Burrow y Justin Herbert», dijo Montana.

Mientras que Allen es el MVP y Burrow de la Liga Reinante también es visto como un candidato de MVP, nombrar a Herbert fue una sorpresa para muchos. Montana luego nombró a Mahomes entre su segundo nivel de candidatos.

«También me gusta mucho Jalen Hurts y Patrick Mahomes», dijo.

Cuando se le presionó por qué dejó caer a Mahomas tan bajos, Montana señaló su edad.

«Creo que lo habría hecho si fuera más joven», dijo Montana.

Muchos fanáticos retrocedieron en la clasificación de Montana, y algunos lo acusaron de estar celoso de Mahomes y sus logros. El mariscal de campo de los Chiefs ya ha ingresado a los debates «mejores de todos los tiempos», con muchas temporadas por delante para que atraiga los logros de carrera de Montana y Tom Brady.

«Montana claramente sabe que Mahomes está por encima de él en las conversaciones de cabra», compartió un fanático en un Publicar en x. «Dude es lo suficientemente salado como para dejarlo fuera de la lista «

Patrick Mahomes ocupó el número 5 en la NFL esta temporada

Mahomes todavía tiene mucho respeto por sus compañeros, con otros jugadores que le clasifican el número 5 en el ranking anual «NFL Top 100». El artículo que acompaña a la lista señaló que Mahomes ha estado encontrando formas de exprimir el mayor talento del amplio cuerpo de recepción de su equipo.