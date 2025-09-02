‘Armas’ impresiona a medida que la taquilla de verano se mantiene plana: variedad diaria

Flat no es lo nuevo cuando se trata de la taquilla de verano.

La cuenta de este año para el marco de cine crucial de mayo a septiembre llegó a $ 3.67 millones, como Brent Lang, Variedad Editor ejecutivo y cronista desde hace mucho tiempo de la BO, detalles sobre el último episodio del podcast «Daily Variety». Eso es a la par con el verano 2024, y eso no es bueno porque la lista de películas de verano de este año fue mucho más robusta.

«Es bastante decepcionante porque al entrar en el verano, había una expectativa de que la pizarra era muy fuerte, que había muchas franquicias que regresaban. Tenías dos películas de Marvel, tenías ‘Superman’, tenías una película de ‘Jurassic World’, y había muchas esperanzas de que esperaba que [summer B.O.] En realidad podría golpear o incluso eclipsar $ 4 mil millones «, explica Lang.» La última vez que lo hicimos fue 2023, donde tenías Barbenheimer «.

Los estudios de Hollywood deben prestar atención a un cambio en el viento y los gustos de los espectadores regulares, dice Lang.

«Lo que está sucediendo es que Hollywood ha visto una disminución del interés en algunas de sus franquicias más venerables. Y eso es un problema. Estás viendo algunos gustos que realmente están cambiando», dice. «Dirigiéndose a este verano, la idea de que ‘lilo & stitch’ sería el mayor éxito del año o ese ‘Arma‘Sería un gran éxito o, ese’ mundo jurásico ‘terminaría superando a’ Superman ‘y’ Fantastic Four ‘. No creo que nadie hubiera predicho eso «.

También en el episodio, Peter DeBuge, crítico de cine en jefe de VariedadDa un resumen del estado de ánimo, las vibraciones y el bruce de todo en el Festival de cine de Tellurideque acaba de terminar su tradicional carrera de fin de semana del Día del Trabajo de cuatro días. Hubo una gran energía de rock ‘n’ roll en la reunión de gran altitud este año como el director Scott Cooper, la estrella Jeremy Allen White y el sujeto Bruce Springsteen reunidos para lanzar la película biográfica de Studios del siglo XX «Springsteen: Entre Me Entre de Nowhere». En opinión de DeBuge, White clavó la tarea.

«Es realmente excelente. Es complicado porque Springsteen no parece una persona tan difícil de capturar. Es tan estadounidense. Sientes que probablemente hay 20 actores que podrían interpretarlo, pero ¿hay una sola además de Jeremy Allen White que podría cantar las canciones donde pensé que estaba escuchando a Springsteen?» Detenerse entusiastas.

DeBuge también quedó muy impresionado por «Hamnet», el último de Helmer Chloé Zhao. La película de Focus Feature gira en torno a las consecuencias en William Shakespeare y su esposa Agnes de la muerte de su hijo, quien fue nombrado Hamnet. Zhao «llegó a la parte más profunda de su alma y sacó esta película», dice DeBruge. «La película trata sobre la pérdida del hijo de Shakespeare y el impacto que tiene en los padres. Jessie Buckley es simplemente asombrosa. Realmente es una experiencia catártica para la audiencia. Me estoy poniendo la piel de gallina recordando lo que se sentía en esa habitación».

