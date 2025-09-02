La nueva película de Jordan Peele eliminada de la fecha de lanzamiento de 2026

Jordan PeeleLa cuarta película como director parece estar tardando más de lo esperado.

Imágenes universales tiene el próximo proyecto del ganador del Oscar de su calendario de lanzamiento, que fue fecha por última vez para octubre de 2026. Peele está actualmente trabajando en la película, que aún no tiene cámaras, un individuo familiarizado con el proyecto a dijo Variedad.

Originalmente, el seguimiento de su exitosa película de 2022 «Nope» fue Programado para abrir durante la Navidad 2024; Siguiendo las huelgas del gremio, la película entonces fue empujado al próximo Halloween. Universal no tenía comentarios. Los representantes de Peele no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Como de costumbre con los esfuerzos de dirección de Peele, no se sabe nada sobre la trama de la película, aunque se ha categorizado como un thriller de terror. Pero hablar sobre El podcast «Conan O’Brien necesita un amigo» en enero de 2024, Peele dijo: «Siento que mi próximo proyecto es claro para mí, y estoy emocionado de tener otra película que, ya sabes, podría ser mi película favorita si lo hace bien».

Peele no ha estado descansando en sus laureles. Universal lanzará inminentemente la película de terror deportivo producida por Peele «Him». Ese proyecto está protagonizada por Heatseeker Tyriq Withers («Sé lo que hiciste el verano pasado», «Atlanta») como un jugador de fútbol novato con grandes ambiciones. Marlon Wayans interpreta a un mariscal de campo legendario que toma Withers bajo su ala, mostrando a su protegido que la grandeza tiene un precio oscuro (y horrible sobrenatural).

El zumbido temprano está alabando a Wayans por un giro dramático inesperado. El público descubrirá cuándo «él» llegue a los cines el 19 de septiembre.