¡La industria de la tecnología mundial está sacudida por despidos masivos, 80,000 empleados afectados!

Yakarta, Viva – En medio del desarrollo incesante tecnologíaLa industria global está experimentando un gran cambio en la estructura laboral. Inteligencia artificial (AI) que anteriormente solo se consideraba como un complemento, ahora es un centro para muchas estrategias comerciales compañía.

Detrás de todo el progreso potencial, la realidad que debe enfrentarse es una ola de terminación del empleo (Despido) Escala masiva que sacude el sector de la tecnología mundial.

Este fenómeno no solo se dirige a pequeñas compañías pequeñas o pioneras, sino que también involucra nombres gigantes como Microsoft, Intel, a los Servicios de Consultoría (TCS).

Comenzaron a racionalizar la estructura de sus organizaciones para adaptarse a las necesidades futuras de automatización y IA. El número de empleados afectados no es pequeño, y esta tendencia es un reflejo de los cambios importantes en la forma en que la empresa ve las necesidades de los recursos humanos.

Informes de la India HoyEl domingo 10 de agosto de 2025, hasta mediados de este año, más de 80,000 trabajadores en el sector de la tecnología han sido despedidos por al menos 176 empresas en todo el mundo. Solo en julio, casi 25,000 personas perdieron sus trabajos.

Esta gran poda se desencadena por la reestructuración interna, la eficiencia operativa y las nuevas estrategias centradas en la IA. La siguiente información completa:

Microsoft podando 15,000 empleados para la transformación de IA

Microsoft se convirtió en una de las compañías más agresivas que realizan despidos. A lo largo de 2025, esta compañía de tecnología de los Estados Unidos ha reducido más de 15,000 puestos a nivel mundial.

Solo en mayo, anunciaron una reducción de 6,000 empleados. Al comienzo del año fiscal 2026, se declararon afectados 9,000 roles adicionales, que cubren aproximadamente el 4% de su trabajo global total.

La CEO Satya Nadella afirmó que este paso es parte de una realineación estratégica para responder a la dinámica de un mercado que cambia rápidamente. También se sabe que Microsoft asigna fondos de US $ 80 mil millones para el desarrollo de la infraestructura de IA.

Intel también redujo 24,000-25,000 empleados globales

Intel, el gigante mundial de semiconductores, también anunció un plan de reducción laboral planeado que no era menos significativo. Alrededor de 24,000 a 25,000 puestos se eliminarán gradualmente hasta el final de 2025. Este paso fue tomado después de que la compañía registró pérdidas sucesivas, que fue de US $ 2.9 mil millones en el segundo trimestre y US $ 821 millones en el primer trimestre de este año.

El CEO de Lip-Bu Tan dice que Intel se está transformando para convertirse en una organización más delgada y rápida, con IA como el núcleo de todas sus operaciones.

TCS se centra en la «futura» fuerza laboral «

En la región asiática, especialmente en India, Tata Consultancy Services (TCS) también es el foco después de anunciar despidos de más de 12,000 empleados, la mayoría de los cuales son trabajadores de nivel medio y de alto nivel. La razón principal para la poda es la falta de capacidad para adaptarse a la nueva tecnología. Además, TCS también aprieta una política de banco, donde los empleados que no tienen proyectos de clientes deben estar activos en la oficina.

TCS calificó este paso como parte de la misión para convertirse en una compañía «lista para el futuro».

Otras compañías también se unieron al trabajador

Además de los tres grandes nombres anteriores, otras compañías de tecnología global también participaron en la ola de despidos de 2025:

– Meta: descarte alrededor de 3.600 empleados por razones de eficiencia y reestructuración de unidades como los laboratorios de realidad.

– Móvil: apunte una reducción de 7,000 trabajadores en los próximos 3 años, a medida que disminuyen las ventas de PC.

– Google: hacer despidos de división cruzada (búsqueda, anuncios, ingeniería, etc.) en un esfuerzo por centrarse en la IA.

– Amazon: el CEO Andy Jassy dijo que el papel de los humanos disminuirá debido a la IA generativa.

– Panasonic: anuncie una reducción de 10,000 empleados y transfiera el enfoque a la IA, la biometría y la energía.

Los despidos ya no son una cuestión de rendimiento, sino cambios en la estrategia

Esta gran ola de despido esta vez no se trata solo de reducir costos o un bajo rendimiento. En 2025, reflejando el cambio de paradigma: las empresas de tecnología ahora se están enfocando en construir una competencia pequeña, innovadora y fuerte en los ecosistemas que están cada vez más digitalizados y automáticos.