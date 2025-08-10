China Problemas Nivel IV Emergencia de inundación en medio de fuertes lluvias







La sede del control de inundaciones estatal de China y el alivio de la sequía ha emitido una respuesta de inundación de emergencia de nivel IV en varias provincias como fuertes lluvias Continúe superando a grandes partes del país, informó Global Times.

Según el Global Times, la respuesta de emergencia se activó para Jiangsu, Anhui, Hubei y Chongqing a las 3:00 p.m. (hora local) el sábado, con equipos de trabajo enviados a Anhui y Hubei para ayudar a las autoridades locales en la prevención de inundaciones.

Por separado, el Ministerio de Recursos Hídricos de China también inició una respuesta de emergencia de control de inundaciones de nivel IV en Henan, Hubei, Chongqing, Sichuan y Shaanxi, mientras mantenía la misma respuesta para las provincias de Anhui y Gansu, informó Global Times.

Los pronósticos del Ministerio, citados por Global Times, advirtieron sobre lluvias pesadas y torrenciales entre el 9 y 11 de agosto en múltiples áreas, incluidos Sichuan, Chongqing, el sur y centro de Anhui, el sur y centro de Hubei, el este de Hubei, el sur de Gansu y el sur de Shaanxi. Algunas áreas pueden ver aguaceros extremos, lo que puede causar niveles de agua Para aumentar en el río Yangtze y sus afluentes, incluidos los ríos Minjiang, Tuojiang y Jialing.

Global Times informó además que también se espera que los niveles de agua aumenten en el río Huaihe y sus afluentes del sur, como los ríos Huanghe, Shiguan y Peihe. Los ríos más pequeños en las regiones afectadas podrían enfrentar inundaciones por encima de los niveles de advertencia.

Li Guoying, comandante adjunto de la sede nacional de control de inundaciones y ayuda de sequía y ministro de recursos hídricos, pidió un monitoreo más fuerte, advertencias tempranas e implementación estricta de medidas de prevención para proteger vidas y propiedades, según los Times Globales.

El sábado por la mañana, el ministerio celebró una reunión especial para coordinar los esfuerzos de control de inundaciones en respuesta a la fuerte lluvia. Los funcionarios enfatizaron la necesidad de un monitoreo continuo de lluvias, la liberación oportuna de la información de advertencia, la programación precisa de los proyectos de agua y la reubicación de residentes de áreas de alto riesgo por adelantado, informó Global Times.

Los grupos de trabajo del ministerio ya han llegado a la provincia de Gansu para evaluar daños por inundación repentina y planificar más pasos de prevención de desastres. Desde el jueves, los torrentes de montaña en Gansu mataron a 10 personas y han dejado a 33 desaparecidos hasta el viernes por la tarde, informó Global Times.

La lluvia más fuerte en el condado de Yuzhong golpeó el área de la montaña Xinglong, dañando severamente varias aldeas. Las autoridades locales, citadas por Global Times, dijeron que múltiples departamentos están trabajando urgentemente para reparar las carreteras dañadas.

Las operaciones de ayuda están en marcha, con 54 hoteles solicitados y 14 refugios centralizados, incluidas escuelas y centros administrativos de la aldea establecidos para acomodar a casi 10,000 personas desplazadas por las inundaciones, informó Global Times.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente