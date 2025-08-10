Celtics Trade Pitch aterriza versátiles del equipo West Team

El Boston Celtics están navegando por una temporada baja llena de preguntas de la lista, maniobras financieras e incertidumbre de lesiones. Con Jayson Tatum La recuperación y el impuesto de lujo que se avecina, la oficina principal enfrenta decisiones que no ha tenido que tomar en años.

¿Un nombre que podría estar en movimiento antes de incluso adaptarse en verde? Recientemente adquirido Anfernee Simons.

De acuerdo a Brian Robb de MassliveEl tiempo de Simons en Boston podría ser de corta duración. «Si meterse debajo de la línea de impuestos de lujo termina siendo una prioridad, Simons es una pieza probable para ir». Robb escribió.

Si el objetivo es la reducción de costos, el Memphis Grizzlies podría ser un socio comercial ideal.

Clarke emerge como objetivo lógico

Un posible objetivo comercial para Simons, si Boston lo enviara a Memphis, sería Brandon Clarke. La idea surgió en «Primero en el piso: un podcast de Boston Celtics«Donde los anfitriones debatieron si Clarke valdría la pena renunciar a Future Draft Capital.

Cuando se les preguntó si moverían una selección de primera ronda de 2027 para Clarke, las respuestas se mezclaron. «No, no es lo suficientemente bueno para mí» El anfitrión Jake Issenberg dijo. Más tarde agregó: «No me gusta la idea de enviar primicias en este momento solo porque hay tanta afluencia».

Clarke ayudaría a los Celtics a agacharse bajo el umbral de impuestos de lujo mientras proporciona «Producción legítima de la NBA durante los próximos cuatro años» – Pero el costo, especialmente en las selecciones de draft, podría ser el punto de conflicto.

El marco de tres jugadores

Un intercambio directo de Simons para Clarke no funciona financieramente. Pero Issenberg’s anterior Propuesta sobre CelticsBlog ofreció una idea más grande y equilibrada:

Celtics recibe: Brandon Clarke, Vince Williams Jr., John Konchar

Los grizzlies reciben: Anfernee Simons

Los beneficios para Boston son claros. Obtendrían contratos más pequeños y móviles, que luego podrían volcarse para obtener aún más ahorros. También contarían con $ 6.7 millones en alivio salarial inmediato. La captura? Todavía tendrían que renunciar a alguien para que haga espacio en la lista.

Clarke le daría a los Celtics una opción atlética de la pista delantera. Mientras tanto, Konchar agrega una presencia de disparo confiable. Y Williams Jr., un ala prometedora de 24 años, podría ser la joya oculta del acuerdo.

Del lado de Memphis, estarían adquiriendo un guardia de alta puntuación para ayudar a llenar el vacío dejado por Desmond baneLa partida al Magia de Orlando.

¿Deben los Celtics apretar el gatillo?

Agregar Clarke, Williams Jr. y Konchar verifican muchas casillas para la profundidad y la flexibilidad financiera de Boston. Pero en una temporada en la que la lesión de Tatum crea tanta incertidumbre, renunciar a las futuras selecciones de primera ronda es una apuesta.

El historial de lesiones de Clarke solo agrega otra arruga al proceso de toma de decisiones. En un período de transición como este Brad Stevens Y los Celtics pueden ser mejor servidos manteniendo su polvo seco, y sus activos de tiro intactos.