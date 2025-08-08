La idea comercial de Blue Jackets envía descontento a la costa oeste

El Columbus Blue Jackets Casi llegó a los playoffs de la Copa Stanley en 2025. Pusieron un desafío muy respetable al final de la temporada. Sin embargo, se quedaron cortos y han pasado su temporada baja de 2025 tratando de mejorar la lista. Desafortunadamente, la noticia más grande de Columbus es Solicitud comercial de Yegor Chinakhov.

Chinakhov es una antigua selección de primera ronda de los Blue Jackets. El delantero de Columbus ha mostrado destellos en el hielo en las últimas temporadas. Sin embargo, aún no lo ha puesto todo en el hielo. Al decir esto, solo tiene 24 años, y tiene una temporada de 16 goles en su haber.

No aparece en este momento que permanecer en Columbus es una opción. El agente de Chinakhov se ha registrado diciendo que no se siente cómodo con el cuerpo técnico. Principalmente, los problemas se encuentran entre la ex selección de primera ronda de 24 años y el actual entrenador en jefe Dean Evason.

Como resultado, es probable que las chaquetas azules verifiquen el mercado comercial. Un intercambio que involucra a un jugador con el potencial de Chinakhov es un poco complicado. Hay muchas variables móviles que pueden dificultar las cosas.

Sin embargo, hay una vía para que Columbus haga un «comercio de hockey» proverbial. En lugar de cambiar a un jugador joven por el jugador joven, podrían ampliarse en un trato más ambicioso. Con esto en mente, Heavy.com propone el siguiente comercio entre Columbus y el Seattle Kraken.

Seattle Kraken adquirir: Yegor Chinakhov, Erik Gudbranson y una selección de tercera ronda de 2027 propiedad de The Blue Jackets

Columbus Blue Jackets adquiere: Ryker Evans y Jaden Schwartz

Ryker Evans de Kraken podría ser bloqueado de un papel más importante

El Kraken ciertamente le gustaría mantener a Evans. Se ha convertido en uno de sus mejores jugadores jóvenes a lo largo de los años. Sin embargo, hay algunos factores que hacen que un intercambio al menos en el ámbito de la posibilidad.

Evans jugó su primera temporada completa con Seattle en 2024-25. Anotó cinco goles y 25 puntos en 73 juegos. En el lado defensivo, hizo avances significativos y aparentemente mejoró casi todos los juegos.

Sin embargo, el joven de 23 años permanece sin contrato. Es un agente libre restringido, lo que significa que Seattle aún conserva sus derechos. Al decir esto, puede ser bloqueado de un papel más importante en Seattle. El Kraken firmó a Ryan Lindgren con un contrato de cuatro años, convirtiéndolo en el presunto defensor de segunda línea en el lado izquierdo.

El intercambio de Evans a Blue Jackets, o cualquier equipo, no es ideal. Sin embargo, esta propuesta consigue a Seattle un joven extremo con alza. Los Kraken han tenido éxito en el desarrollo de los extremos en las últimas temporadas. Y podrían hacer su magia con Chinakhov en 2025-26.

Yegor Chinakhov de Blue Jackets podría prosperar en Seattle

Como se mencionó, esta no es la primera vez que el Kraken persigue a un joven extremo que necesita un cambio de paisaje. Este tipo de movimientos les han funcionado maravillas en el pasado. Y esta idea comercial con los Blue Jackets continúa la tendencia.

La temporada pasada, Seattle cambió por Kaapo Kakko en un acuerdo con el Rangers de Nueva York. La ex selección de la segunda segunda y general anotó 10 goles y 30 puntos en 49 juegos con Seattle después del traslado al oeste.

En 2022-23, el Kraken afirmó que el extremo Eeli Tolvanen fuera de las exenciones de la Depredadores de Nashville. Tolvanen no funcionó después de ser una selección de primera ronda de Nashville en 2017. Sin embargo, desde entonces ha marcado 55 goles y 103 puntos para Seattle en 210 juegos.

Chinakhov tiene el potencial de desempeñar un papel entre los seis primeros. Y ya ha demostrado que puede anotar a un clip decente. Las cosas no funcionaron con los Blue Jackets, pero esta idea comercial podría funcionar para todas las partes involucradas.