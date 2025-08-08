Israel tiene la intención de tomar el control de Gaza entera, dice Benjamin Netanyahu







Primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha dicho que Israel tiene la intención de tomar el control de toda la franja de Gaza para eliminar a Hamas y garantizar la seguridad del país, antes de entregarla a una fuerza de gobierno árabe no especificada, informó Fox News.

En declaraciones a Fox News el jueves, antes de una reunión clave del gabinete en la siguiente etapa de la Guerra de Gaza, Netanyahu enfatizó que Israel no planea retener la gobernanza civil sobre el territorio.

«Tenemos la intención de, para asegurar nuestra seguridad, eliminar a Hamas allí, permitir que la población esté libre de Gazay para aprobarlo de la gobernanza civil «, dijo Netanyahu según Fox News.

«No queremos mantenerlo. Queremos tener un perímetro de seguridad, pero no queremos gobernarlo. No queremos estar allí como un organismo rector», agregó Netanyahu.

El primer ministro israelí dijo que un «plan detallado» se elaboraría para un gobierno posterior a Hamas en Gaza, sin ningún papel para el palestino Autoridad, según Fox News.

«Queremos entregarlo a las fuerzas árabes que lo gobernarán adecuadamente, sin amenazarnos, y darle a los Gazanes una buena vida», dijo.

Netanyahu señaló que Israel actualmente controla alrededor del 75% del enclave, pero ha evitado áreas donde se cree que Hamas tiene rehenes. Reiteró que Israel no tiene la intención de causar sufrimiento civil, citando esfuerzos de ayuda humanitaria en curso.

Al explicar la destrucción vista en Gaza, Netanyahu mencionó que los edificios de Hamas Booby-trampa, y detonando los túneles subterráneos del grupo a menudo derriban estructuras vacías por encima de ellos, según Fox News.

Cuando se le preguntó si el presidente de los Estados Unidos Donald Trump Había dado a Israel una «luz verde» para hacerse cargo de la franja, Netanyahu respondió «, solo dice:» Sé que Israel hará lo que tiene que hacer. «No nos hemos metido en ese tipo de discusión», al tiempo que confirma que los Estados Unidos e Israel han discutido las forjas de ayuda humanitaria y los principios amplios para la Gaza posterior a Hamas, pero no un plan detallado.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente