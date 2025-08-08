El gabinete israelí acepta a Netanyahu Caplok Gaza, ¡invasión completa a partir de octubre!

Tel Aviv, Viva – Gabinete de seguridad Israel ha acordado la propuesta Primer Ministro de Israel Benjamín Netanyahu para ocupar una ciudad Gaza En su totalidad, que se encuentra en el norte del área de la bolsa Palestina tales como informes Axios el viernes 8 de agosto de 2025.

Leer también: El 79 por ciento de los judíos israelíes no les importa el hambre y el sufrimiento en Gaza



La Oficina del Primer Ministro israelí aún no ha confirmado el plan oficialmente al público, lo cual es una gran escalada en el territorio palestino que fue afectado por la guerra.

Reportero Axios, Barak Ravid, citando la declaración de la Oficina del Primer Ministro: «El gabinete de seguridad política aprobó la propuesta del primer ministro para derrotar a Hamas. [Militer Israel] estará preparado para hacerse cargo de la ciudad de Gaza mientras brinda asistencia humanitaria a civiles fuera de la zona de batalla. »

Leer también: Trágicamente, Pelé de Palestina murió de ataques israelíes durante la cola





Viva militar: Fuerzas de Defensa Israelí (FDI) en la Franja de Gaza, Palestina

Ravid, citando a un funcionario israelí israelí no identificado, continuó que el propósito de Israel estaba «evacuando a todos los civiles palestinos desde la ciudad de Gaza hasta los campamentos centrales y regionales el 7 de octubre».

Leer también: Prabowo prepara a la isla Galang para convertirse en 2,000 gazans del centro de tratamiento



«El asedio se aplicará a los militantes de Hamas que todavía están en la ciudad de Gaza, y al mismo tiempo, los ataques terrestres se lanzarán en la ciudad de Gaza», escribió Ravid en X.

Shihab Rattansi, corresponsal Al Jazera En Washington, DC, dijo que la mudanza de Israel a Occupy Gaza había sido «reportada durante varios días».

«Donald Trump casi aceptó lo que Benjamin Netanyahu quería hacer. Dijo que era» para Israel «», dijo.

El jueves, Netanyahu dijo que Israel «tomaría el control de toda Gaza» en una entrevista televisiva con los medios estadounidenses Fox News.

Netanyahu también dijo en la entrevista que Israel no quería ser una «agencia gubernamental» en Gaza y presentaría la responsabilidad a un tercero que no fue nombrado.

«No queremos mantenerlo. Queremos tener un perímetro de seguridad. No queremos administrarlo», dijo.

Esto sigue a un informe en los medios de comunicación de Israel a principios de esta semana que los líderes israelíes pronto anunciarán planes para ocupar toda la Franja de Gaza.

«La decisión se ha tomado [untuk menduduki Gaza]»Medios de comunicación reportados Canal 12 Israel el lunes, citando a un alto funcionario no identificado en la oficina de Netanyahu.