La historia del cáncer de mama IDAP, esta es la sorpresa de Billy Syahputra cuando la primera vez que MPOK está abierta a la peluca

Yakarta, Viva – Nina Carolina alias MPOK ALPA Murió el viernes 15 de agosto de 2025 debido al cáncer de mama. Una de las personas que conocen la enfermedad sufrida por el comediante es Billy Syahputra.

Leer también: Reveló Iis Dahlia, Mpok Alpa había sentido esta corazonada la noche antes de morir



Sin embargo, admitió, solo se enteró de la enfermedad sufrida por MPOK ALPA, en los últimos meses. ¿Cómo es la historia? Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

«Acabo de descubrir que solo han pasado unos meses. Fue entonces cuando he sido un idiota.

Leer también: La educación de su hijo quiere ser asistida por Raffi e Irfan, esposo Mpok Alpa: Todavía tengo a su padre



«MPOK ALPA reemplazó a Anwar varias veces. La primera reunión MPOK Alpa dijo inmediatamente (la enfermedad) en el automóvil. Ordinario, MPOK Alpa Si me conocí inmediatamente me abrazó, me besó y estaba en la condición del frío, raspado con su esposo, MPOK ALPA me acaba de decir», continuó.

La difunta hermana de Olga Syahputra me dijo, desde el comienzo de conocerse, Billy y MPOK Alpa estaban inmediatamente cerca, por lo que a menudo se contaban problemas personales entre sí.

Leer también: Antes de morir, Mpok Alpa hizo esta cosa noble



«Era una historia, desde el principio entró en entretenimiento estaba cerca, inmediatamente jugó en mi casa, charlando hasta las 2 de la mañana, a las 3 am», dijo.

Luego dijo Billy, cuando el fallecido le contó por primera vez sobre su cáncer de seno, MPOK ALPA abrió la peluca utilizada y conmocionó a Billy.

«Bueno, luego, en los últimos meses, la primera vez que supe que estaba enfermo, inmediatamente abrió la peluca. Esto lo siento, tengo que ser honesto, también hay una noticia correcta, si MPOK está enfermo nuevamente. Abre su peluca, su cabeza está calva», explicó.

«Estoy sorprendido. ‘Oh Allah, ¿por qué MPOK es?’ «Sí, Bang Billy, quién conoce a Bang Billy y un Irfan y un Raffi», dijo así «, agregó.

Billy también preguntó más sobre Laniut sobre la enfermedad de MPOK. En ese momento, el fallecido me dijo que se había sometido a quimioterapia.

«Entonces, dije, ¿qué estaba enfermo, MPOK? ‘Cáncer, después de Billy, Bang Billy.

«Hasta que finalmente disparar como lo normal. Es como no solo sentirse enfermo si veo», agregó Billy Syahputra.