¡Extraño! Prabowo se mantuvo paralelo a Putin, Xi Jinping y Kim Jong Un en el desfile militar chino

Beijing, Viva – Se produce un momento raro en el evento Desfile militar Porcelana 2025 en conmemoración de 80 años de victoria en la guerra del pueblo chino contra la agresión japonesa y la guerra mundial antifascista.

Al evento que se celebró en el campo de Tiananmen, la ciudad de Beijing, el miércoles por la mañana, 3 de septiembre de 2025, asistieron varios jefes de estado, líderes parlamentarios y representantes de alto nivel de varios países, así como por los líderes de organizaciones internacionales.

Presidente Prabowo Subianto – que se canceló originalmente asistiendo a la Conferencia de Alto Nivel de la Organización de Cooperación de Shanghai (SCO) (SCO) el 31 de agosto al 1 de septiembre de 2025 en Tianjin debido a la situación en el país, y estuvo representado por el Ministro de Asuntos Exteriores Sugión.

Leer también: Prabowo asistió al desfile militar chino, bienvenido por Xi Jinping





El presidente Prabowo Subianto asistió al desfile militar chino 2025

Leer también: La condición de RI gradualmente normal, Prabowo apreció la sinergia de la Policía Nacional y la comunidad



PRABOWO fue visto presente para cumplir con la invitación del presidente chino

Leer también: Prabowo se fue a Beijing esta noche, cumpliendo la invitación del presidente Xi Jinping



Xi jinping Para asistir al desfile militar que tuvo lugar el miércoles 3 de septiembre de 2025, a partir de las 09.00 hora local.

Prabowo llegó a Tiananmen Field alrededor de las 8:20 hora local, recibido por el presidente chino Xi Jinping y la primera dama Liyuan.

Después de recibir a los invitados que vinieron, Xi Jinping invitó a los invitados a tomar fotos junto con los jefes de estado y delegación, ubicado en la puerta de Tiananmen, que se convirtió en un ícono importante de China.

Curiosamente, el presidente Prabowo se plantea en el medio, además del presidente ruso Vladimir Putin Qué lado a lado con Xi Jinping y su esposa en el lado izquierdo, y junto con el líder norcoreano Kim Jong-un. Un momento raro entre los líderes.

Incluso cuando estaba sentado en un lugar de honor, Prabowo Subianto se sentó al lado del presidente ruso Vladimir Putin, entonces sucesivamente, el presidente chino Xi Jinping, el gran líder norcoreano Kim Jong-un, el presidente de Kazajstán, Kassym-Jomart Tokayev y otros invitados invitados.



El presidente Prabowo Subianto asistió al desfile militar chino con Vladimir Putin

26 Jefe de Estado presente

El gobierno chino 26 jefes de estado y gobierno para asistir al evento. En una fila de invitados invitados, incluido el presidente ruso Vladimir Putin, secretario general del Partido Laborista de Corea del Norte Kim jong un jong uEl rey Camboya Norodom Sihamoni, presidente de Vietnam a Lam, presidente Laos Thongloun Sisoulith, primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim.

En la pantalla grande en el campo de Tiananmen, se vio al presidente Xi Jinping, un gran líder de Corea del Norte y el presidente ruso Vladimir Putin, estaba familiarizado entre sí.

También estuvo presente el presidente de Mongolia Ukhnaagiin Khurelsukh, el primer ministro paquistaní Shehbaz Sharif, el primer ministro Nepal KP Sharma Oli, el presidente de Maldica, Mohamed Mizzu, presidente Kazajstan Kassym-Jomart Tokayev, presidente de Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, presidente de Tajikistán de Tajikiston.

Además, el presidente de Kirgizstan, Sadyr Japarov, el presidente de Turkmenistán, Serdar, fue Ankuhamedow, presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, presidente Azerbaiyan Ilham Aliyev, primer ministro Armenia Nikol Pashinyan, presidente Iran Maloud Pezeshkian, Congo Denis Sassou-nguesse.

Luego, el presidente de Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, el presidente serbio Aleksandar Vučić, el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y la actuación del presidente de Myanmar, Min Aung Hlaing.

https://www.youtube.com/watch?v=-__q-swyhi8

El gobierno chino también invitó a una serie de presidente parlamentario, viceprimer ministro, representantes de alto nivel de varios países, así como a los líderes de organizaciones internacionales.

Equipo de defensa avanzado chino

Se dice que los desfiles militares presentan una serie de armas de nueva generación, como tanques y aviones de cuarta generación, inteligencia y equipos no fibros, así como misiles sofisticados, incluidos los misiles antiikapal hipersónicos.

La mayoría de las armas aparecerán en público. Todas las armas que se exhibirán son hechas domésticas y se han usado activamente.

Además, el desfile mostrará varios tipos de equipos sofisticados, como equipos hipersónicos, sistemas de defensa antiaéreos y misiles estratégicos para mostrar la capacidad de China en disuasión.

Hay cuatro dimensiones que funcionarán, a saber, el ejército, la marina, la fuerza aérea y la fuerza de cohetes (es decir, las tropas operativas de los misiles).

Además, hay cuatro unidades de apoyo especiales: fuerzas aeroespaciales, fuerzas del ciberespacio, fuerzas de apoyo a la información, fuerzas de apoyo logística conjunta.