La cuestión del alboroto a la rotación principal de la policía nacional del puesto, dijo el inspector general Kararioto. ¡Sorprendente confesión!

Yakarta, Viva – Jefe de Policía de Metro Jaya, inspector General Cararioto negó firmemente el problema que estaba enojado con la policía general de la policía nacional Listyo sigit prabowo Relacionado con la rotación de posiciones en el cuerpo de la Policía Nacional. Kararioto enfatizó que la noticia no era cierta y que solo los chismes salvajes fueron exhalados deliberadamente por fiestas irresponsables.

«Nada, nada», dijo Kararioto, viernes 8 de agosto de 2025.

Metro Jaya Jefe de Policía Regional Inspector General de Policía de Kararioto (medio)

Chararioto afirmó que su relación con el general Sigit era muy buena. También respetó todas las decisiones del jefe de la policía nacional, incluida la colocación de sí mismo como la policía nacional Kabaharkam reemplazando su puesto anterior.

«Mi relación con el jefe de policía es muy buena. Es muy estimado Para mí, y realmente lo respeto. Si hay algo, definitivamente querré ir a él «, dijo

El problema salvaje que circulaba dijo que Karioto estaba decepcionado porque no pudo obtener una promoción como Kabareskrim. De hecho, la narración distribuida por la cuenta anónima ilustra como si estuviera «furioso» frente al jefe de la policía nacional.

«Lo que contiene las noticias es una cuenta anónima, lo que significa que no es responsable.

«Esa cuenta realmente quería ser como para contrastarme con el Jefe de Policía. El Jefe de Policía era muy aficionado a mí, me respetaba mucho. Me dieron ese puesto que me gustaría agradecer», dijo.

Confirmó Chararioto, la historia que circulaba era completamente Hoaks. Pidió al público que no se consumiera fácilmente por la información de fuentes cuya identidad no estaba clara.

«Por lo tanto, es muy engaño y no es fiel a la historia. Esa es la misma cuenta, una cuenta anónima y una cuenta que se exhaló deliberadamente para hacer noticias así», dijo.