Jammu y Cachemira: la operación antiterrorista en Kulgam entra en el octavo día







En una de las operaciones antiterroristas más largas en Jammu y CachemiraEl tiroteo en el distrito de Kulgam ingresó al octavo día el viernes mientras las fuerzas de seguridad continuaron luchando contra los terroristas escondidos en el área forestal profunda, dijeron las autoridades, informaron la agencia de noticias PTI.

Los altos oficiales de la policía y el ejército están monitoreando la operación durante el día, dijeron los funcionarios.

El jueves, el jefe de policía de Jammu y Cachemira, Nalin Prabhat, visitó el área de operación para hacer un balance de la situación, informó PTI.

El comandante del norte del ejército, el teniente general Pratik Sharma, también revisó la situación de seguridad y la red antiterrorista en Cachemira del surdonde también fue informado sobre la operación en curso.

«La operación ha entrado en su octavo día y está en curso», dijo un funcionario, y agregó un intercambio intermitente de incendio, informó PTI.

Dijeron que las fuerzas de seguridad han presionado a drones y helicópteros en servicio para rastrear a los terroristas en el terreno difícil en el área del bosque. Los comandos para también estaban ayudando a las fuerzas de seguridad a neutralizar los ultras ocultados, informó PTI.

Siete fuerzas de seguridad El personal ha sufrido lesiones durante el curso de la operación, agregaron los funcionarios.

Dos terroristas han sido asesinados en el encuentro, que comenzó el viernes pasado después de que las fuerzas de seguridad lanzaron una operación de cordón y búsqueda en un área forestal en Akhal en el distrito del sur de Cachemira, luego de aportes de inteligencia específicos sobre la presencia de terroristas allí.

Después de un intercambio inicial de fuego entre las dos partes el viernes pasado, la operación se detuvo por la noche, pero el cordón se fortaleció y se llevaron a los refuerzos adicionales al área, dijeron las autoridades, informaron PTI.

Cuando el disparo se reanudó el sábado, dos terroristas fueron asesinados. La identidad y la afiliación grupal del terroristas asesinados No se han determinado hasta ahora, dijeron los funcionarios.

Esta es la operación antiterrorista más larga en el valle de Cachemira en lo que va del año y una de las más largas en JK.

Mientras tanto, la policía de Baramulla rompió un escondite terrorista en el Bosque de ggarardara-linwa.

La policía tomó el jueves una granada, una pistola, una revista, nueve rondas de municiones y suministros médicos.

Compartiendo una publicación X, la policía de Baramulla escribió: «Sobre un aporte específico en el bosque de gogaldara-danwas, Policía de Baramulla Rotó un escondite terrorista. Recuperado: 1 pistola, 1 mag, nueve rondas, una granada y suministros médicos. FIR registrado en PS Tangmarg. Investigación en curso «.

(Con entradas de PTI)





