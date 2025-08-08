Oficialmente abierto! Baliem Valley Festival 2025 Show 1.500 Atracciones de Pikon Player

Miembros, viva – Festival Cultura La 33a Lembah Baliem (FBLB) se abrió oficialmente el jueves 7 de agosto de 2025. La apertura del festival se celebró en la aldea de Usilimo, distrito de Wosilimo, Jayawijaya Regency, Papuasia Las montañas, a las que asistieron miles de espectadores.

El evento fue inaugurado oficialmente por el regente de Jayawijaya Athenius Murib, acompañado por el regente adjunto Ronny Elopere, vicegobernador de las montañas de Papua de los Pahabol, y fue atendido por los líderes de la comunidad de Papua Maximus Tipagau.

La apertura del Festival del Valle Baliem fue coloreada por atracciones culturales y canciones de canciones de Pikalu y acompañado de Pikon, instrumentos musicales tradicionales de Dani, Jayawijaya Regency. La atracción cultural también rompió el récord del Museo Mundial de Indonesia o Muri con la aparición de 1.500 jugadores de música de Pikon.



Ceremonia de apertura del Festival Cultural del Valle Baliem 2025

«La presencia de líderes regionales y líderes comunitarios es una prueba de pleno apoyo para la preservación de la cultura de Papua y fortalece la imagen de Papua a los ojos del mundo», dijo Maximus Tipagau en su declaración, viernes 8 de agosto de 2025.

Maximus explicó que el Festival del Valle de Baliem estaba lleno de miles de turistas locales y extranjeros. Afirmó que el evento fue el festival cultural más grande de Papua.

«Los visitantes no solo provienen del territorio indonesio, sino también de varios países como Estados Unidos, China, Japón y países de la región europea. Su presencia es una clara evidencia de que el atractivo de la cultura papú ha penetrado en los límites geográficos y atrae la atención internacional», dijo.

Maximus Tipagau también dijo que el Festival del Valle de Baliem es un activo cultural que debe mantenerse y desarrollarse, con el objetivo de introducir Papua en todo el mundo.

«El entusiasmo del pueblo Papúa fue muy extraordinario. Millones de residentes de varias partes de Papua, incluidas las tribus tradicionales que participaron en actuaciones culturales, reunieron y llenaron el área del festival durante varios días de organización», dijo.

Consideró que las visitas turísticas locales y extranjeras tuvieron un impacto positivo directo en la economía de la población local.

Afirmó que las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) sintieron un aumento significativo en la demanda. Tanto los comerciantes tradicionales del mercado como los empresarios que abren se encuentran en la ubicación del evento experimentaron un aumento drástico en los ingresos.

«Los productos locales como artesanías, especialidades culinarias, ropa tradicional, para recuerdos de recuerdos culturales culturales son cazados por turistas. Muchos turistas extranjeros parecen entusiastas que interactúan directamente con artesanos locales, comprando productos hechos a mano mientras exploran los valores de filosofía y culturales contenidos en él», dijo Maximus.



Ceremonia de apertura del Festival Cultural del Valle Baliem 2025

Para obtener información, el Festival Baliem Valley se celebró por primera vez en 1989 como un esfuerzo para introducir la cultura de las tribus Dani, Lani y Yali al público nacional e internacional. Ahora, el Festival del Valle de Baliem se ha convertido en un ícono cultural papúes en todo el mundo.

Cada año, este festival presenta diversas atracciones culturales, como guerra consuetudinaria, bailes tradicionales, música local, exposiciones de artesanía, marchas culturales y típico culinario. Este año, organizador

Presente programas especiales como talleres culturales y discusiones interactivas con líderes tradicionales y académicos locales.