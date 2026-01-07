La Clínica del Centro de Detención de Muntok ahora está abierta al acceso de los pacientes de BPJS y del público en general.

Muntok, VIVA – Viejo paradigma que ve el servicio. salud tras las rejas es un carácter superficial, que ahora comienza a romperse gracias a la acreditación lograda por la clínica del Centro de Detención (Prisión) Muntok. La Clínica Pratama Armelia ahora cuenta con estándares nacionales y está a la par de los establecimientos de salud en general.

El director del centro de detención de Muntok, Andri Ferly, afirmó que su partido quería disipar la opinión generalizada de que los servicios sanitarios tras las rejas son mínimos. De hecho, según él, el derecho humano básico a recibir servicios médicos de calidad es una prioridad innegociable.

Explicó que la clínica no sólo atiende a Reclusos Correccionales (WBP), sino que también está abierta a familiares de WBP, empleados penitenciarios, público en general y participantes. BPJS Salud. Para él, la existencia de la clínica debe poder brindar beneficios a la comunidad.

«Queremos demostrar que los centros de detención ya no son lugares sombríos en términos de servicios básicos. Esto es una prueba de que los estándares médicos aquí pueden estar a la par de las instalaciones de salud pública en el exterior», dijo el miércoles 7 de enero de 2025.

Según él, las clínicas en el entorno penitenciario desempeñan un papel mucho más complejo que otros centros de salud. Por eso, su existencia también debe permitir detectar tempranamente y mitigar los riesgos para la salud de los reclusos.

Andri Ferly dijo que el proceso para lograr este título requirió una larga lucha, desde mejorar la infraestructura, fortalecer los procedimientos operativos estándar (SOP) hasta mejorar la calidad de los recursos humanos.

Esta acreditación es prueba de que la gestión de la clínica, las instalaciones médicas, el control de calidad y la competencia de los trabajadores de la salud en el Centro de Detención de Muntok han cumplido con los Estándares Nacionales del Ministerio de Salud.

Ferly también dijo que este logro no puede separarse del apoyo de la comunidad, el Ministerio de Inmigración y Correccionales, la Dirección General de Correcciones, la oficina regional de las Islas Babel, el Servicio de Salud y el Centro de Salud Comunitario de Muntok.

«Esto no es sólo un reconocimiento formal, sino más bien una prueba de que se han cumplido los estándares de calidad y seguridad del paciente de acuerdo con la normativa aplicable», añadió.

Mientras tanto, el jefe del Servicio de Salud del distrito de West Bangka, Muhammad Sapi’i Rangkuti, afirmó que la Clínica Muntok Rutan fue la primera clínica en el entorno penitenciario y del centro de detención en el área de Babel en lograr con éxito la acreditación.